Сестра одного из задержанных украинских моряков: «Не хочется верить, что их подставили»

Малым бронированным артиллерийским катером «Никополь», задержанным в Крыму за незаконное пересечение государственной границы, командует старший лейтненант Богдан Небылица – бывший студент севастопольского Нахимовского высшего военно-морского училища. «Комсомольской правде – Крым» удалось связаться с его сестрой, Евгенией Ж. (имя изменено, - ред.)

Богдан ранее учился в Севастополе, но в 2014 году отказался принимать российское гражданство и покинул полуостров, отправившись на обучение в Институт военно-морских сил в Одесской морской академии. После, по данным украинских СМИ, продолжил учебу в США, там освоил управление катерами.

Сестра Богдана рассказала, что от брата нет никаких вестей.

- На корабле «Никополь» мой брат…Страшно…Боже убереги их, братик, пускай Ангел-хранитель будет рядом. Мы молимся за вас, - написала Евгения в соцсетях.

Она отметила в комментарии «Комсомольской правде – Крым», что это должен был быть обычный рейс из Одессы, и моряки планировали вскоре вернуться домой. Правда, сестра подчеркнула, что Богдан редко обсуждал с родными свои выходы в море.

- Много чего ему и нельзя было рассказывать. Мы уже ничего не знаем и не понимаем. Не хочется верить, что их подставили, - сетует сестра.

Евгения добавила, что дома Богдана ждет гражданская жена, с которой они собиралась сыграть свадьбу.

По словам сестры командира, связи нет ни с кем из задержанных военных из Украины.

Как сообщают украинские СМИ, вскоре Богдана Небылицу планировали перевести на другой катер класса «Айленд» - два таких катера недавно вывели из состава Береговой охраны США и подарили Украине. В комментариях журналистам Богдан заявил, что будет «работать на защиту Украины, ее имидж в мире».

Курсанты Нахимовского училища, отказавшиеся присягать России после Крымской весны. Фото: скриншот YouTube

Богдан Небылица прославился еще и тем, что вместе с еще десятком курсантов Нахимовского военно-морского училища в Севастополе спел на плацу гимн Украины в марте 2014 года, во время Крымской весны.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, два бронекатера ВМСУ "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" незаконно пересекли границу РФ и попытались пройти через Керченский пролив. На требования российских пограничников не реагировали, поэтому сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие. Катера и буксир задержали, сейчас они ошвартованы в Керчи. Возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу

Экипажи не подчиняются требованиям российских властей (подробнее).

"Очередная авантюра": В Крыму ответили на незаконное пересечение украинскими кораблями границы с РФ

Три военных судна двигались по направлению к Керченскому проливу (подробнее).