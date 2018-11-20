Русский театр в Симферополе откроют до Нового года

Крымский академический русский драматический театр им. Горького в Симферополе, который был закрыт последние семь месяцев, откроется в этом году. Зрители смогут насладиться любимыми постановками уже в декабре.

- Проблемы с противопожарной безопасностью практически решены, завершается установка всего необходимого оборудования. Театр откроется до нового 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде – Крым» в пресс-службе министерства культуры РК.

Напомним, на оснащение театра системой противопожарной безопасности выделили больше 12 миллионов рублей. Изначально говорили, что такую сумму можно будет найти только в 2019 году. Но позже эту проблему решили.

Театр закрыт с середины апреля. МЧС нашли 43 нарушения. В плане пожарной безопасности русский драмтеатр оказался самым неподготовленным. По предписанию МЧС там сейчас разрешено только репетировать.

Сейчас идут репетиции спектакля «Влюбленная» по пьесе Миклоша Дярфаша. Этой премьерой планируется открыть 198-й сезон на основной сцене театра.

Постановки любимых артистов симферопольцы сейчас могут увидеть на сцене Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра и в Доме культуры профсоюзов. Кроме того, театр гастролирует по Крыму.

Театр оказался самым неподготовленным в плане пожарной безопасности. На устранение нарушений потратили больше 12 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нарушения устраняются: "Муссон", самый крупный ТЦ в Севастополе, откроют в 2019 году

Корпуса будут вводить в эксплуатацию постепенно, по мере устранения тех или иных нарушений. Сначала собираются открыть небольшую часть магазинов, кинотеатр и спортивный комплекс.

- Департамент градостроительства и архитектуры 2 ноября выдал разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов ТЦ «Муссон». Это стало возможным благодаря тому, что собственник начал выполнять условия дорожной карты по вводу зданий торгового центра в эксплуатацию, - сообщил директор Департамент градостроительства и архитектуры Александр Моложавенко. (подробнее)