2018-11-20T18:27:53+03:00
Туризм

Крым собирается получить с туристов 40 миллионов курортного сбора

Налог за отдых на четырех курортах полуострова начнут собирать с мая
Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму с начала года отдохнули больше 6 миллионов туристов.В Крыму с начала года отдохнули больше 6 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Власти Крыма посчитали, сколько денег получит бюджет после введения курортного сбора. Напомним, взимать его будут с отдыхающих, которые решат посетить Ялту, Алушту, Судак и Феодосию. Остальные города полуострова пока что участвовать в этом эксперименте не будут.

Новый для Крыма вид сбора введут с мая 2019-го года -10 рублей в сутки будут собирать с туристов с мая по октябрь. В гостинице отдыхающим обязаны выдать чек об оплате. Если они решат досрочно съехать из отеля, курортный сбор пересчитают.

Крымчане и севастопольцы налог платить не будут. Также от него планируют освободить 21 категорию граждан, в числе которых - ветераны, инвалиды, дети в возрасте до 18 лет.

- По предварительным расчетам, прогноз поступлений за 2019 год составит 40,1 млн рублей, - сообщили в Минкурортов Крыма.

Кстати, в других регионах России, в которых в этом году впервые ввели курортный сбор, собрали в разы больше: в Ставропольском крае - 181 млн рублей, в Краснодарском крае планировалось собрать 70 млн рублей, но эта цифра уже превышена, в городе Белокуриха Алтайского региона - 34 млн рублей.

В межсезонье курортный сбор с туристов взимать не будут. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В межсезонье курортный сбор с туристов взимать не будут.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Крыму придумали как вывести мини-отели из тени

Половина мини-отелей, гостиниц и частных домов отдыха в Крыму работают нелегально. Власти республики разработали механизм вывода этих объектов из тени. Для этого в 2019 году будет создан единый реестр средств размещения, в который должны будут внести свои данные все нелегалы. Если это не сделают, будут наложены штрафы.

- Преференции коснутся только тех индивидуальных предпринимателей, которые добровольно вступят в единый реестр средств размещений, участвующих в проекте. Ведение единого рестра будет осуществлять Министерство курортов и туризма РК. К тем, кто не пожелает войти в правовое поле и продолжит нелегальный бизнес, будут применены все необходимые правовые и административные меры, - сообщили в пресс-службе курортного ведомства.

Единый реестр окончательно будет сформирован к началу нового курортного сезона (подробнее)

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