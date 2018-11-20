Днепровский районный суд города Киева на 12 лет лишил свободы экс-депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва Василия Ганыша.

Такая информация появилась на сайте так называемой «прокуратуры АРК».

Столь суровый приговор вынесен по ч. 1 ст. 111 КК Украины – государственная измена.

В незалежной такое решение назвали первой ласточкой и пообещали не останавливаться – карательные меры против «изменщиков» только начались.

- Это первый приговор по почти 100 обвинительных актов, которые мы направили в суд в отношении бывших крымских депутатов, обвиняемых в государственной измене, - отмечают в ведомстве.

Руководитель «прокуратуры АРК» считает, что Василий Ганыш своими действиями способствовал попытке "аннексии полуострова".

Силовики незалежной ставят в вину Василию Ганышу, то что он, в статусе депутата Верховного Совета АР Крым VI созыва участвовал в заседании, где была принята Конституция Республики Крым. Также народный избранник не остался в стороне и от выборов в Феодосийский горсовет в июле-сентябре 2014 года.

В тоже время служба безопасности Украины говорит о том, что сотрудники украинской "прокуратуры АРК" хотели получить с Василия Ганыша 45 тысяч долларов, пообещав ему более "мягкую" статью.

Напомним, что Василия Ганыша задержали на пропускном пункте Каланчак в Херсонской области в апреле 2015 года.

Всего же три года тому назад, 26 марта, 2015 года власти незалежной объявили в розыск сразу 76 бывших депутатов Верховного совета Крыма.

Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации в 18 марте 2014 года: на референдума абсолютное большинство крымчан высказались за присоединение к России. Власти незалежной не хотят признавать очевидный факт и считают эти территории "оккупированными". Федерацией».

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