В гармонии с природой: В Крыму после реконструкции открылся уникальный Японский сад

В крымском парке «Айвазовское» в Партените 24 ноября состоялось торжественное открытие Японского сада. Все работы курировал известный ландшафтный архитектор Широ Накане, продолживший традиции своего отца Кинсаку Накане.

Туристов встречали гейшиФото: Виталий ПАРУБОВ

Гостей встречали гейши, поэтому складывалось ощущение, что все происходит в настоящем саду в Японии. Кстати, там можно было увидеть не только женщин в национальной одежде, но и встретить и мужчин в кимоно.

На участке в один гектар расположились две уютные беседки. В одной проводилась чайная церемония, а во второй можно было посмотреть, как рисуют картины на настоящей японской бумаге.

В одной из беседок можно было посмотреть, как рисуют японские иероглифыФото: Виталий ПАРУБОВ

А во второй проходили чайные церемонииФото: Виталий ПАРУБОВ

Туристов угощались саке, оливками, традиционными сладостями, наслаждаясь благоухающей природой и музыкой.

Кстати, теперь в новом парке появилось несколько уровней, которые отделяют каскады воды.

Организаторы объяснили, что главное искусство японских садов - это повествование о природе, ее гармонии, законах и порядке.

Гости насладились прекрасной природойФото: Виталий ПАРУБОВ

- Они раскрывают сложный внутренний мир человека с напряженной жизнью духа и вечным поиском истины. Японское искусство садов возникло не только из любви к природе и восхищения ее красотой, но и ввиду ощущения сопричастности к ней, - отметили в пресс-службе парка.

СПРАВКА «КП»

Парк «Айвазовское» расположен у подножия Медведь горы, на берегу Черного моря. Он был заложен в 60-х годах ХХ столетия. Тогда здесь были посажены сосны, кипарисы, кедры и много других разновидностей растений.

В 2003 году парком решил заняться уже известный ландшафтный архитектор Анатолий Анненков, который до этого занимался современным оформлением Никитского ботанического сада и парковыми зонами крупных крымских санаториев.

Сергею Анненковому подарили настоящую японскую картинуФото: Виталий ПАРУБОВ

Кстати, в Никитком ботаническом саду в Крыму с 25 октября проходит Бал хризантем. Там можно увидеть 360 сортов этого прекрасного цветка.

А также в начале октября обещали, что там появится две цветочных жар-птицы, которые "поселятся" на южной и северной стороне сада.

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