Тело керченского стрелка не привозили в крымский крематорий

В единственном крымском крематории, который находится в Симферопольском районе, не подтвердили слухи о том, что тело "керченского стрелка" Влада Рослякова кремировали.

В СМИ появилась информация, что студента, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, кремировали и похоронили под другим именем.

"Я БЫ ЗНАЛ"

- Две с половиной недели назад были слухи, что его тело отправят к нам. Но они не подтвердились. Если бы привезли, я бы об этом знал, - рассказал оператор печи «Комсомольской правде - Крым».

Перевозка тела из Керчи в район Гвардейское под Симферополем, где находится крематорий, стоит 11 000 рублей. Стоимость кремации – 6 800 рублей, 1 500 рублей - оформление документов и приемка тела умершего в крематории.

При этом до крематория в Новороссийске от Керчи ближе – 175 километров, в то время как до Симферопольского района - аж 240 километров.

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИНЯЛИ БЫ

В новороссийском крематории «КП-Крым» тоже не подтвердили получение тела Владислава Рослякова.

- У нас такая фамилия (Росляков, - ред.) не проходила, - сообщили в учреждении. - Кремировать под чужой, как пишут СМИ, фамилией, вообще невозможно… Чтобы получить услугу в нашем крематории, должно быть три документа в наличии: медицинское свидетельство о смерти (выдается в ЗАГСе), свидетельство о смерти (выдается в морге), а если причина смерти – убийство (указывается в справке из морга), то еще и разрешение на кремацию от Следственного комитета. Такие документы согласовываются только со Следкомом, разрешение на кремацию тоже дает он. Наш новороссийский крематорий без этих документов не принимает.

Похороны в крематории Новороссийска стоят дороже. В стоимость услуги - 16 068 рублей -входит формление документов для кремации, выгрузка тела из катафалка, кремация, герметизация капсулы с прахом и выдача урны с прахом.

«ХОДИЛА НА ПОХОРОНЫ, НАВЕРНОЕ»

Главный врач Керченского онкологического диспансера Павел Кравченко рассказал «КП-Крым», что мама «стрелка» Галина Рослякова уже вышла на работу

- Нет никаких вопросов – все как прежде, - поделился главврач с «Комсомолкой».

По поводу предполагаемых похорон Владислава Павел Кравченко ответил уклончиво:

- Ну, ходила она на похороны, наверное. Во всяком случае, брала она отпуск на это дело.

БАБУШКА ОТРИЦАЕТ

Во вторник, 28 ноября, бабушка Влада Рослякова Галина заявила "КП-Крым", что внука еще не похоронили. По словам Галины, в керченский морг она обращалась две недели назад, но следователи не выдали тело.

- Я ездила туда два раза, спрашивала, когда можно похоронить Влада. Мне сказали, что пока идет следствие, забрать тело невозможно. Это было недели две назад. Сказали, что позвонят матери, когда будет возможно похоронить, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» бабушка Влада Галина Рослякова.

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