Бабушка керченского стрелка: Влада не дают похоронить, пока идет следствие

Прошло больше месяца после того, как студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в альма-матер. Тело «керченского стрелка» до сих пор находится в морге.

- Я ездила туда два раза, спрашивала, когда можно похоронить Влада. Мне сказали, что пока идет следствие, забрать тело невозможно. Это было недели две назад. Сказали, что позвонят матери, когда будет возможно похоронить, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» бабушка Влада Галина Рослякова.

Корреспондента на пороге квартиры она встретила с надеждой, что пришла весточка от ее невестки Галины, матери Влада.

Нехотя бабушка стрелка проводила в квартиру. Невысокие потолки, тяжелый запах, и уже стеренькая собака, - все создавало гнетущую обстановку. По всему видно, что семья живет небогато, стены украшают ковры.

Мать стрелка переехала

Мать Влада долгое время после трагедии лежала в психиатрической больнице в поселке под Керчью.

- Галину уже выписали, - поделилась бабушка. - Недели полторы назад пришла в гости, спросила, как дела. Заметно было, что ей не по себе после пережитого. Поменялось поведение, часто улыбалась, но это нервное, наверное. Возможно, из-за лекарств. Сказала еще, что переезжает с той квартиры, на которой жила. Куда переехала, не сообщила.

Квартира Галины Росляковой пустует. Она переехалаФото: Надежда ДАЦЮК

Раньше Галина вместе с сыном ютилась в крохотной однокомнатной квартире. Семья жила бедно, у них были долги за коммуналку. Мать работала санитаркой керченского онкодиспансера с зарплатой в 14 тысяч рублей.

Отец оказался в психбольнице

Отец "стрелка" Игорь Росляков живет в соседней квартире - прямо напротив бабушки. В последний раз его там видели во время обысков, которые проводили сотрудники Следственного комитета. Раньше мужчина работал на керченском заводе «Залив», но получил травму головы, стал инвалидом, а в последнее время спился и "стрелял полтинники", как рассказывали его школьные друзья. Не работал, получал пенсию.

- Видела его неделю назад, - рассказала Галина. - Сначала лежал здесь (в Керчи, - ред.) в больнице, а потом его перевели в психиатрическую больницу. У него совсем убитое настроение. У него была раньше черепно-мозговая травма, а после того, что с сыном произошло, состояние обострилось.

Отец керченского стрелка бегал от журналистов и закрывал лицоФото: Анастасия ЖУКОВА

"Так стыдно..."

Стоило спросить про внука, как у бабушки из глаз полились слезы. Вспомнила она и про то, каким он был в детстве.

- Так стыдно. Столько людей погибли и пострадали... - сетует Галина Рослякова. - Следователи приходили недавно, снова спрашивали про Владика. Да, замкнутый был, особенно после поступления в колледж. Когда был совсем маленький, рот не закрывался, так любил болтать. В детстве были проблемы с желудком, трудно было подобрать еду. Намучились мы с его матерью. Потом ему понравилось козье молоко, постепенно желудок вылечил. Когда стал старше, не хотел ничем делиться. Собирался в армии по контракту служить. Здесь ему не нравилось, хотел уехать на материк.

Бабушка до сих пор удивляется, откуда у Влада взялись деньги на оружие.

- С мамой они жили небогато. Иногда отец давал ему деньги, но не так много. Ноутбук мы купили ему с дедом, играл на нем часто. Летом давала по 50 рублей на мороженое, но с этого на ружье, конечно, не накопишь. В интернет заходил и говорил, что там все неправду пишут.

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