В доме отца керченского стрелка снова прошли обыски
- Тааак, закрывайте двери и никого не впускайте, - скомандовал следователь бабушке и деду Влада Рослякова - керченского стрелка. После этого скрылся в квартире напротив, принадлежащей отцу Влада - Игорю Рослякову.
Следственные действия начались примерно в 10 часов утра и продолжались до трёх часов дня.
Что происходило за закрытыми дверями - неизвестно. Двоих соседей пригласили в качестве понятых, но говорить об увиденном с прессой они отказываются.
- Ничего не нашли, - бросает походя соседка.
- А что искали?
- Не знаю, - пожимает плечами и скорее уходит от назойливого корреспондента.
Вторым понятым позвали ещё одного соседа - пенсионера с суровым лицом.
- Ничего не помню! - завидев диктофон, отрезает пожилой мужчина. - Вот мне 84 года. Как вышел - так сразу все забыл. Работали люди, я посидел.
Сам Игорь Росляков все это время находился в квартире, вместе со следователями.
Его вывели в сопровождении правоохранителей, посадили в микроавтобус СКР и увезли. Куда - ни следователи, ни сам Росляков не говорит. Только закрывает от журналистов лицо рукавом.
В доме отца керченского стрелка следователи провели обыски.Анастасия ЖУКОВА
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