В доме отца керченского стрелка снова прошли обыски

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-20T16:33:25+03:00

Отец керченского стрелка бегал от журналистов и закрывал лицо. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Следователи провели в квартире около пяти часов [видео]

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- Тааак, закрывайте двери и никого не впускайте, - скомандовал следователь бабушке и деду Влада Рослякова - керченского стрелка. После этого скрылся в квартире напротив, принадлежащей отцу Влада - Игорю Рослякову.

Следственные действия начались примерно в 10 часов утра и продолжались до трёх часов дня.

Что происходило за закрытыми дверями - неизвестно. Двоих соседей пригласили в качестве понятых, но говорить об увиденном с прессой они отказываются.

- Ничего не нашли, - бросает походя соседка.

- А что искали?

- Не знаю, - пожимает плечами и скорее уходит от назойливого корреспондента.

Вторым понятым позвали ещё одного соседа - пенсионера с суровым лицом.

- Ничего не помню! - завидев диктофон, отрезает пожилой мужчина. - Вот мне 84 года. Как вышел - так сразу все забыл. Работали люди, я посидел.

Сам Игорь Росляков все это время находился в квартире, вместе со следователями.

Его вывели в сопровождении правоохранителей, посадили в микроавтобус СКР и увезли. Куда - ни следователи, ни сам Росляков не говорит. Только закрывает от журналистов лицо рукавом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/674212" frameborder="0"></iframe> В доме отца керченского стрелка следователи провели обыски.Анастасия ЖУКОВА

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