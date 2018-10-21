Коллеги по работе о матери керченского стрелка: "За что ей все это! В чем она провинилась, что воспитала такого выродка?!"

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-21T12:33:23+03:00

В онкодиспансере о Галине Росляковой ничего плохого сказать не могут. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Мама Владислава Рослякова, устроившего бойню в политехническом колледже Керчи, на хорошем счету в медучреждении

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Простая санитарка керченского онкодиспансера привлекла внимание сразу после трагедии: кто же воспитал человека, совершившего столь чудовищное преступление? 17 октября ее сын Владислав устроил бойню в керченском политехническом колледже: 20 человек погибло, свяше 50 получили ранения различной тяжести.

В больнице о Галине Росляковой говорят неохотно. Чувствуется, что женщина в коллективе свой человек, но коллеги вынуждены защищать ее пассивно. Скажешь хорошие слова - земляки не поймут, для них фамилия «Росляковы» воплощение зла, плохие - язык не поворачивается, да и видимо нечего. Да и желающих работать за 14 тысяч рублей в месяц еще поискать нужно.

- Как найти Галину Рослякову? - задаю вопрос женщине, шустро орудующей тряпкой в коридоре онкодиспансера.

- Галю опять хотите видеть!? Ее нет на работе, - сквозь зубы бросает санитарка. - Вы разве не знаете, что случилось? Что вы все ходите, вынюхиваете? Она нормальный простой человек, такой же, как мы с вами! За что ей все это! В чем она провинилась, что воспитала такого выродка?! Ничего больше не скажу - идете к главврачу.

И женщина раздражено хлопает мокрой тряпкой по стене:

- Туда! По коридору прямо.

Главврач больницы Павел Кравченко встречает холодно - его за все дни уже достали допросами.

- Среди моих подчиненных нет случайных людей, поскольку работают в онкологии только особые люди, которые могут сострадать и помогать тяжелобольным, - говорит руководитель больницы. - Да, нам сложно подобрать людей. Не все подходят, не всем по силам выдержать такое. Но если человек пришел, неважно на какую должность врач, медсестра или санитарка, и продержался год, то он никуда уже не уйдет. Будет работать до последнего! А Галина Рослякова в больнице уже 15 лет.

- Говорят, она ходила в секту Свидетели Иеговы?

- Я про это ничего не знаю. Никто на нее не жаловался. А вообще у нас есть при диспансере православная домовая церковь, где проводятся службы два раза в неделю.

- И что сейчас? Останется-не останется она на работе?

- До свидания.

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