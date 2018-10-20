"Пытался убежать после взрыва из колледжа, но упал на лестнице от выстрела": пострадавший о нападении керченского стрелка

СЕГОДНЯ 22:14 2018-10-20T22:31:22+03:00

У Жени Бурлова поломана нога и раздроблено бедро. Стрелок попал и в руку

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В крымских больницах сейчас проходят лечение 23 человека, пострадавших в бойне в керченском колледже, и еще столько же на материке.

Девять человек лежат в Республиканской детской клинической больнице. У двоих тяжелое состояние, у шестерых - средней степени тяжести, у одного - легкой.

В одной из палат хирургического отделения - 16-летний студент колледжа Евгений Бурлов. У Жени перебинтована рука и вся левая нога.

Парень еще не отошел от шока. Первый день он находился в керченской больнице, а потом его перевезли в Симферополь.

Вспоминает, как пытался убежать от Влада Рослякова, но не успел.

- У нас был урок на третьем этаже, сидели спокойно. И тут произошел взрыв, потом стекла разбились. Сработала сигнализация, все побежали на второй этаж, - тяжело вспоминать Жене тот страшный день. - Спускались по лестнице, а там стоял стрелок. Я увидел, что он был с оружием. Начал по всем стрелять. По мне тоже попал - в ногу и руку, я лег - и все. Сейчас в городе многие говорят, что нападавших было несколько. Я видел только одного с ружьем. Он ушел. Я остался лежать на лестнице. Что было дальше, не знаю. Четверо моих однокурсников погибло, - рассказал «Комсомольской правде – Крым» Евгений Бурлов.

По его словам, он не был знаком с Росляковым и не знал, что он тоже - студент колледжа.

Здесь же в больнице сутками дежурит мама мальчика Тамара.

- У Жени травмирована большая часть голени, бедро и рука. Нога переломана, а в бедре осколки еще остались – они очень глубоко, нужно много разрезать, чтобы достать. Врачи говорят, что сначала надо голень вылечить, о другом пока и речи нет, - волнуется мама.

О том злосчастном дне вспоминает с содроганием.

- О том, что произошло, я узнала от знакомых, они мне позвонили. Сразу с мужем поехали в колледж, искали мальчика, но там уже было все оцеплено, а его забрали в больницу. Муж ходил чуть ли не по палатам, спрашивал у медиков, кто что знает, искал мальчика. Слава богу, что все обошлось, сейчас лечимся. Врачи оказывают необходимую помощь, - рассказывает она.

В результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже погибло, напомним, 20 человек. Около 50 пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

Еще один человек покончил жизнь самоубийством, это Владислав Росляков - студент политехнического колледжа в Керчи. Это он, по данным следствия, устроил взрыв, а затем открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам. А после совершил суицид.

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