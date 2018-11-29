Севастополь и Симферополь не вошли в топ-30 российских городов по качеству жизни

Где лучше зарплата, дороги, врачи и чиновники - в Севастополе или Симферополе? Ответ на этот вопрос дает рейтинг качества жизни населения в городах России в 2018 году.

Ученые Финансового университета при Правительстве РФ изучили 78 городов России с населением более 250 тысяч человек. Специалисты провели социологические исследования и проанализировали данные Росстата, обращая внимание на шесть параметров:

Лидером стала Тюмень. В «десятку» также вошли Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Аутсайдеры – Астрахань, Тверь и Курган.

В рейтинг попали и два города, находящиеся на Крымском полуострове: Севастополь занял 32 место, а Симферополь - 51.

- Сильные места Севастополя - это привлекательность для миграции, образование и культура, удобство города для жизни, неплохая оценка ЖКХ и объема строительства. Слабые - медицина, дороги, работа городских властей, недостаточный уровень дохода, - сообщил «Комсомольской правде. Крым» проректор Финансового университет при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Ученый к плюсам Симферополя отнес образование и культуру, деятельность городских властей, удобство города для жизни, привлекательность для миграции и уровень дохода на фоне стоимости жизни. Минусы - медицина, дороги, ЖКХ и жилищное строительство.

Алексей Зубец предоставил "КП-Крым" полную версию рейтинга качества жизни населения в городах России в 2018 году:

1. Тюмень

2. Грозный

3. Москва

4. Казань

5. Сочи

6. Екатеринбург

7. Санкт-Петербург

8. Череповец

9. Тула

10. Сургут

11. Краснодар

12. Калуга

13. Нижневартовск

14. Уфа

15. Нижний Тагил

16. Йошкар-Ола

17. Саранск

18. Красноярск

19. Хабаровск

20. Белгород

21. Чебоксары

22. Иркутск

23. Набережные Челны

24. Ижевск

25. Ставрополь

26. Калининград

27. Химки

28. Владимир

29. Самара

30. Стерлитамак

31. Вологда

32. Севастополь

33. Новосибирск

34.Пермь

35. Якутск

36. Кемерово

37. Пенза

38. Томск

39. Воронеж

40. Барнаул

41. Тамбов

42. Новороссийск

43. Магнитогорск

44. Оренбург

45. Челябинск

46. Липецк

47. Мурманск

48. Кострома

49. Балашиха

50. Улан-Удэ

51. Симферополь

52. Петрозаводск

53. Киров

54. Ростов-на-Дону

55. Рязань

56. Ульяновск

57. Ярославль

58. Новокузнецк

59. Орел

60. Смоленск

61. Архангельск

62. Нижний Новгород

63. Иваново

64. Владивосток

65. Волжский

66. Подольск

67. Брянск

68. Саратов

69. Владикавказ

70. Курск

71. Чита

72.Омск

73. Махачкала

74. Волгоград

75. Тольятти

76. Курган

77. Тверь

78. Астрахань