Получить больничный быстро и легко!

В ходе проведения в Севастополе круглого стола, руководители регионального отделения ФСС рассказали о пилотных проектах и услугах, которые уже сейчас в электронном виде могут получить жители Севастополя.

Гражданин не должен быть носителем бумаг и справок, считают в Фонде социального страхования. И подтверждение тому - один из его ключевых проектов «Электронный листок нетрудоспособности». Перед бумажной справкой, которую выдает врач в медицинском учреждении, преимущества электронного больничного огромные.

Оформление «Электронного больничного» экономит время, как страхователя, так и врача. Номер ЭЛН, который выдает врач гражданину, в отличие от бумажной справки, невозможно потерять или испортить. Работник сообщает номер больничного работодателю, и тот, заполнив в электронном виде свою часть документа, отправляет его в ФСС. Получив сведения, фонд выплачивает гражданину пособие.

- На сегодняшний день севастопольское региональное отделение Фонда заключило соглашения об информационном взаимодействии с двадцатью лечебными учреждениями города. Выдано 9 467 электронных больничных, 61% из которых уже оплачены. Денежные средства перечислены застрахованным лицам. Это говорит, что ЭЛН - качественный сервис, позволяющий быстро получить выплаты, - сообщила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Юлия Соловей.

Кстати, все пособия, которые Фонд выплачивал или должен выплатить конкретному гражданину, можно посмотреть в Личном кабинете на сайте Фонда cabinets.fss.ru.