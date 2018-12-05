Шестилетняя дочка симферопольца Ярослава лечится от бронхита в дневном стационаре городской детской поликлиники (улица Карла Либкнехта, 31). За окном декабрь, а в медучреждении решили... менять отопительную систему.

В процедурном кабинете уличная температура +12. Фото: предоставлено родителями одной из пациенток стационара.

- У нас бронхит, мы ходим на процедуры, а в дневном стационаре срезали все батареи. Температура в помещении - как на улице, всего 12 градусов! И это хорошо, что декабрь теплый пока. А что же будет, как придут морозы? - возмутился Ярослав и не без сарказма заметил: - Лечение при такой температуре не сильно способствует выздоровлению.

В здании без отопления ведет прием пульмонолог.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Горожанин в комментарии "Комсомольской правде - Крым" посетовал, что в стационаре нет ни обогревателей, ни сплит-системы, которые могли хоть чуть прогреть помещения.

- У меня нет претензий к персоналу, к медикам. Вопрос к руководству, принявшему неадекватное управленческое решение - начать ремонт отопления в декабре, - сказал Ярослав.

В поисках ответа корреспондент «КП-Крым» отправился в лечебное учреждение.

Парадный вход оказался закрыт. «Черный» же встретил листиком на двери: «Уважаемые пациенты, родители и сотрудники!! Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства, в связи с реконструкцией и ремонтом отопительной системы на К. Либкнехта, 31. Администрация».

Медики были вынуждены отменить вакцинацию.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На следующей двери еще одно извинение: «В связи с ремонтными работами по отоплению прививочный кабинет не работает до 7.12.18 г. Приносим свои извинения! Администрация».

В подъезде стационаре неуютно и зябко.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ну и ну! Внутри - зябко.

- Холодно! – жалуюсь пожилой санитарке, что суетится с тряпкой в коридоре.

- Так батареи же отрезали, - проворчала женщина.

В медкабинетах от батарей остались лишь некрасивые пятна на стене.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Как отрезали?! Декабрь же! – заглянула в кабинет заведующей стационаром, там было тепло – работали электрообогреватели. Тепло нашлось, ответ – нет.

В палатах для детей нет системы отопления.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

За информацией отправили к Елене Петровой, заведующей ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» (улица Семашко, 6).

Елена Александровна сразу же объяснила, что в здание стационара - 1937 года постройки, и проблемы с отоплением там были уже давно.

- В прошлом году нам выделили средства на изготовление проектно-сметной документации, - сообщила заведущая. - Проектную документацию благополучно подготовили. И в этом году мы запросили финансирование, полтора миллиона рублей на проведение капитального ремонта отопления.

Подрядчика - компанию из Феодосии - нашли в октябре, на аукционе.

- Сам контракт предполагает выполнение всех ремонтных работ по замене отопления до 22 декабря этого года. Поэтому сроки суперсжатые, - и Елена Петрова рассказала, что бригада старается уложиться в сроки и все идет по графику. Вдобавок она держит все под личным контролем, бывая на объекте даже в выходные дни.

Почему так поздно начали ремонт, если на руках были все необходимые бумаги?

- Вы же понимаете, что все это возможно только после того, как подписано соглашение на выделение средств. Как выделили средства, так сразу и все начали, - объяснила руководитель.

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