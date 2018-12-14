2018-12-18T12:25:14+03:00
Происшествия

"Вырубай воду! Одевайся!": Сотрудники ФСБ Крыма задержали распространителя наркотиков прямо в душе

У него изъяли аж две тысячи доз "солей" [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот из оперативного видеоФото: скриншот из оперативного видео
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- Вырубай воду! Одевайся! – сотрудники ФСБ вытащили 22-летнего студента из душевой кабинки.

Парень решил подзаработать и не придумал ничего лучше, как торговать «солями» - синтетическими наркотиками.

- Работы тут нету, - жаловался он оперативникам, лежа на полу в одних трусах. – Курьером я быть не хотел… появился такой шанс…

«Шансом» студент назвал работу так называемым «дропером» или «закладчиком». Он покупал через интернет крупные партии «солей» и продавал мелкими дозами «в розницу».

Распространителя наркотиков в Симферополе задержали прямо в душе.Видео: УФСБ РФ по РК и г. Севастополю

- Это была поставка, мне надо было его оставить просто… все… Я принимал просто на свое имя… это как заработок… - лепетал «дропер» в ответ на вопросы сотрудников ФСБ. – Потом оставлял просто, где мне удобно.

- Потом как сообщал (клиентам место «закладки», - ред.)?

- Скидывал главному, он скидывал.

В качестве сообщницы симферополец привлек 20-летнюю студентку, гражданку Украины. Ее задержали в тот же день при получении очередной партии наркотика. Судя по оперативному видео, девушку «взяли» в симферопольском торговом центре. В отличие от своего подельника, барышня была полностью одета.

- В результате проведенных мероприятий обнаружен и изъят N-метилэфедрон (так называемая «соль») массой 1 килограмм (около 2000 доз), что является особо крупным размером, - как рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Килограмм «соли» спрятали в упаковку спортивного питания, причем заклеили пачку заводским способом, так что «производство» у поставщиков наркотических средств явно налажено.

В отношении студентов уже возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)

- Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - заключили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Недавно сотрудники ФСБ задержали 20-летнего наркодилера в Севастополе. Он действовал по той же схеме, что и симферопольские студенты: с помощью двух сообщников закупал оптом крупные партии синтетического наркотика N-метилэфидрона и распродавал его в розницу. Оплата - через электронные кошельки, места закладок передавались с помощью мессенджеров. Закладки делали не только в городе-герое, но и в Евпатории, Ялте, Симферополе. Добрались продавцы "солей" и до Краснодарского края.

Задержание не обошлось без "спецэффектов": правоохранители выломали двери кувалдой.

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