Выломали двери кувалдой и уложили лицом на пол: сотрудники ФСБ в Крыму задержали торговцев «солями»

В Севастополе разоблачили наркодилера, торговавшего «солями» через интернет: он закупал оптом крупные партии синтетического наркотика N-метилэфидрона и распродавал его в розницу.

- 20-летний севастополец при помощи двух сообщников, которые выполняли обязанности оператора и исполнителя в общей схеме, распространял наркотик мелкими партиями тайниково-закладочным способом в обусловленных местах в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, а также городах Краснодарского края, - сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и городу Севастополю.

Конспирация была на уровне: с посредниками организатор не встречался, все инструкции и места закладок наркотиков передавались через обезличенные интернет-мессенджеры. Да и оплата шла через электронные кошельки.

Незаконный бизнес процветал: за один месяц севастополец продавал около двух килограммов N-метилэфидрона, стоимостью около трех миллионов рублей.

Сколько веревочке не виться, все равно конец будет: наркодиллера и его подручных задержали.

- В ходе обыска у него и его сообщников изъят подготовленный к закладкам расфасованный синтетический наркотик – около 400 доз, а также денежные средства в большом объеме, - отмечают в ведомстве.

На наркоторговца завели уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину и оказывал содействие следствию.

Севастопольский горсуд признал его виновным в организации канала сбыта наркотических средств в составе группы лиц посредством сети Интернет в крупном размере. 20-летнему севастопольцу придеться провести 6 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Оператору схемы сбыта наркотиков дали 7 лет колонии строгого режима и штраф - 250 тысяч рублей, исполнителю - 6 лет колонии строго режима и штрафа - 150 тысяч рублей.

Ломают двери топором и ставят лицом к стенке: ФСБ опубликовало видео задержания наркоторговцев в Севастополе.В Севастополе разоблачили наркодилера, торговавшего солями через интернет: закупал крупные партии синтетического наркотика N-метилэфидрона и потом уже продавал его в розницу. Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В Красногвардейском районе Крыма сотрудники ФСБ обнаружили 25 тонн этилового спирта, который ввезли на полуостров незаконно. Фуру, в которой под видом продуктов питания перевозили крупную партию спирта, задержали в селе Янтарном.

Общая стоимость «огненной воды» свыше 3 миллионов рублей. В этом же селе изъяли крупную партию контрафактного алкоголя, оборудование для его изготовления, а также упаковочная тару – бутылки и пробки.

Сейчас идет речь о возбуждении уголовных дел против подозреваемых лиц.