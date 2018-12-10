2018-12-10T15:38:55+03:00
Происшествия

Выломали двери кувалдой и уложили лицом на пол: сотрудники ФСБ в Крыму задержали торговцев «солями»

В Севастополе взяли с поличным наркоторговца и его подручных, продавших синтетические наркотики через интернет [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемых спецслужбы застали врасплох. Фото: кадр видео.Подозреваемых спецслужбы застали врасплох. Фото: кадр видео.
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В Севастополе разоблачили наркодилера, торговавшего «солями» через интернет: он закупал оптом крупные партии синтетического наркотика N-метилэфидрона и распродавал его в розницу.

- 20-летний севастополец при помощи двух сообщников, которые выполняли обязанности оператора и исполнителя в общей схеме, распространял наркотик мелкими партиями тайниково-закладочным способом в обусловленных местах в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, а также городах Краснодарского края, - сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и городу Севастополю.

Конспирация была на уровне: с посредниками организатор не встречался, все инструкции и места закладок наркотиков передавались через обезличенные интернет-мессенджеры. Да и оплата шла через электронные кошельки.

Незаконный бизнес процветал: за один месяц севастополец продавал около двух килограммов N-метилэфидрона, стоимостью около трех миллионов рублей.

Сколько веревочке не виться, все равно конец будет: наркодиллера и его подручных задержали.

- В ходе обыска у него и его сообщников изъят подготовленный к закладкам расфасованный синтетический наркотик – около 400 доз, а также денежные средства в большом объеме, - отмечают в ведомстве.

На наркоторговца завели уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину и оказывал содействие следствию.

Севастопольский горсуд признал его виновным в организации канала сбыта наркотических средств в составе группы лиц посредством сети Интернет в крупном размере. 20-летнему севастопольцу придеться провести 6 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Оператору схемы сбыта наркотиков дали 7 лет колонии строгого режима и штраф - 250 тысяч рублей, исполнителю - 6 лет колонии строго режима и штрафа - 150 тысяч рублей.

Ломают двери топором и ставят лицом к стенке: ФСБ опубликовало видео задержания наркоторговцев в Севастополе.В Севастополе разоблачили наркодилера, торговавшего солями через интернет: закупал крупные партии синтетического наркотика N-метилэфидрона и потом уже продавал его в розницу. Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

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