Пол-Симферополя осталось без воды: При ликвидации аварии на водоводе погиб человек

В Симферополе коммунальный апокалипсис: из-за масштабной аварии на водопроводных сетях нет воды в части городских домов. При ликвидации порыва произошло непоправимое - лишился жизни человек.

- Да, погиб мастер, - рассказали «Комсомольская правда. Крым» в пресс-службе ГУП «Вода Крыма». – Сотрудник компании упал в какую-то воронку, где было много воды и его сверху накрыло плитой. Мужчину не смогли достать. Все произошло ночью.

Специалисты приходиться работать по колено в воде.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В ведомстве объяснили, что подробности станут известно позже. Сейчас же идет расследование этого несчастного случая, приведшего в трагедии.

- Когда тело достали? Да сразу же, но было уже поздно, - и коллеги погибшего добавили, - Леониду еще и пятидесяти еще не было. Вчера было день рождение у его старшего сына, а сегодня у младшего, который вроде еще даже в школу не ходит. Всего же трое детей. Между первенцем и младшим - большая разница в возрасте.

Бригада предприятия «Вода Крыма», где работал погибший, устраняла последствия серьезной аварии на пересечении улиц Севастопольская и Чехова.

Трубы уже отслужили свое.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Трубопровод прорвало. Аварийная ситуация возникла накануне – в пятницу или субботу, - объяснили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Движение по улице Чехова перекрыли.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но ремонтные работы отложили на выходной день, когда движение менее интенсивно, поскольку шла речь о перекрытии дороги.

Без воды осталось полгорода, двести тысяч человек?!

- Такой официальной информации у нас нет, сколько всего человек из-да аварии остались без воды, - объяснили в компании. – У нас на сайте есть полный список улиц, которые затронула авария.

Центр Симферополя залит водой.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

По официальной информации без воды остался практически весь Старый город: от улицы Севастопольская от переулка Гренажного до ЦУМа; проспект Кирова - от центрального рынка до площади Советской. Нет воды на улице Тарабукина, Крымских Партизан, Батурина, Субхи, Ефремова, Красноармейской, Нестерова, Полигонной, Неапольской, Братской и переулке Днепропетровский.

Ремонт идет полным ходом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Симферополя объяснили, что ремонтные работы идет полным ходом. И пообещали, что к вечеру в домах горожан снова зажурчат краны – в трубах появится влага.