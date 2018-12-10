Он будет масштабнее, чем джазовый: Глава Коктебеля рассказала о грядущем рэп-фестивале на нудистском пляже

В Коктебеле рэп-фестивалю, проведение которого анонсировал Дмитрий Киселев, пророчат большую популярность, чем Koktebel Jazz Party.

Накануне известный телеведущий предложил организовать в Коктебеле масштабный трехдневный рэп-фестиваль под открытым небом прямо на нудистском пляже.

- Недавно общались с Дмитрием Киселевым, уже продумана общая концепция этого мероприятия. Будем благоустраивать прилегающую территорию теперь еще лучше, потому ожидается большее количество посетителей, чем на джазовом фестивале. Это более востребованный вид музыкального искусства в современном мире, - рассказала "Комсомольской правде - Крым" глава администрации поселка Коктебель Валентина Прохоренко. - По предварительным опросам, молодежь прямо массово собирается приезжать. Я с многими москвичами, которые очень заинтересованы, лично общалась.

Валентина Прохоренко отметила, что площадка проведения опен-эйра для рэперов будет шире, чем на джаз-фестивале. Там, к слову, в этом году было оборудовано пять сцен. Также глава администрации поселка предположила, что могут приехать не только российские, но и зарубежные исполнители.

По мнению чиновницы, фестиваль может стать ежегодным. Также Прохоренко добавила, что санитарное состояние будет обеспечено «на высоком уровне».

По всей России за последний месяц по разным причинам отменили выступления рэп-исполнителей Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Музыканты Баста, Oxxxymiron и Noize MC даже дали концерт в поддержку рэпера Хаски, которого арестовали после импровизированного концерта на крыше чужого автомобиля в Краснодаре после отмены выступления в местном клубе.

На этой волне известный телеведущий и организатор Koktebel Jazz Дмитрий Киселев захотел провести в поселке Коктебель рэп-фестиваль и поддержать таким образом популярную субкультуру, которую все чаще притесняют.

В Крыму идея рэп-фестиваля пришлась по душе не всем. Так, экс-лидер КПРФ в Крыму Степан Кискин считает, что поддерживать молодежную культуру нужно восстановлением сельских клубов. Он назвал фестиваль для рэперов на нудистском пляже перебором.

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