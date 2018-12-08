Точка притяжения или безобразие: Нужен ли в Крыму рэп-фестиваль на нудистском пляже

Секс, наркотики, разврат - для правоохранительных органов в последнее время слово "рэп", видимо, отождествляется с этими понятиями. По всей России за последний месяц по разным причинам отменили выступления рэп-исполнителей Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Музыканты Баста, Oxxxymiron и Noize MC даже дали концерт в поддержку рэпера Хаски, которого арестовали после импровизированного концерта на крыше чужого автомобиля в Краснодаре после отмены выступления в местном клубе.

На этой волне известный телеведущий и организатор Koktebel Jazz Дмитрий Киселев захотел провести в поселке Коктебель рэп-фестиваль, выразив слова поддержки субкультуре, которую все чаще притесняют.

Выступление рэпера Хаски в Краснодаре после отмены концерта в клубе.Фото: Архив "КП"

- У меня не осталось вариантов. Все началось с того, что стали отменять концерты рэперов по России. И я понял, что вмешательство в культуру начинает зашкаливать, - сказал Киселев.

По его словам, миссия фестиваля - поддержка молодежной культуры в России и помощь молодежи в определении ценностей.

- После джаза нам нужно пару дней на реконфигурацию площадки и - запускаемся, загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем все прямо на нудистском пляже в Коктебеле, - уточнил телеведущий.

В министерстве культуры Крыма к инициативе Киселева отнеслись нейтрально. Глава ведомства Арина Новосельская отметила, что рэп – культура неоднозначная.

- У меня с Дмитрием (Киселевым – ред.) еще разговора об этом не было, он к нам не обращался. Все фестивали, которые проводятся в Крыму, мы обсуждаем коллегиально – с министерством внутренней политики, с главой республики. Конечно, какие-то молодежные направления поддерживать необходимо, я имею ввиду музыкальные, но, это должно быть регламентировано. Рэп – это неоднозначная культура и течение, - выразила свое мнение Новосельская.

Глава администрации Коктебеля Валентина Прохоренко отнеслась к проведению фестиваля более чем положительно и отметила, что это может повысить туристическую привлекательность поселка и Крыма в целом.

- Это новая точка притяжения для туристов и молодежи. Однозначно, администрация поселка поддержит инициативу Киселева. У любого репера есть хиты, достойные слушателя, не во всех же песнях есть нецензурная брань. Я думаю, у нас все-таки будет цензура в Коктебеле, потому что это публичное мероприятие. Надеюсь, все пройдет отлично, потому что молодежь поддерживает исполнителей.

Экс-лидер КПРФ в Крыму Степан Кискин напротив высказался резко против проведения фестиваля. Ему эта идея показалась перебором:

- Мне кажется, что Киселев понемногу сходит с ума. Всему есть предел. Джаз – это классика. Но рэп-фестиваль, да еще и на нудистском пляже – это уже перебор. Чтобы развивать молодежную культуру, надо клубы надо в селах строить. Ведь все они почти разбиты, расколочены. Можно кружки открывать танцевальные, по хоровому пению. Вот, чем надо заняться, а не рэп-фестивали на нудистских пляжах устраивать. Помните, как раньше, в субботу-воскресенье на танцы ходили люди.

Представитель молодых исполнителей, солистка крымской кавер-группы Fiesta Band Марина Бабаян отметила, что проведение фестиваля такого направления – положительный момент:

- Ничего не имею против рэп-исполнителей, хотя с группой я обычно выступаю в других музыкальных стилях и в плей-листе у меня совсем другие исполнители. Я знаю, что это направление очень любит молодежь, поэтому фестиваль – хорошая возможность развивать их ценности, культуру. Но музыка должна быть качественной и тексты без мата. В последнее время пошла мода вставлять в песни нецензурную брань. Это я, конечно, не поддерживаю.

СПРАВКА "КП"

В Дагестане в сентябре этого года отменили концерты Элджея и Егора Крида. Звезду «Холостяка» пользователи соцсетей обвинили в попытке нарушить религиозные и нравственные нормы республики. На фоне этого скандала был отменен и концерт Элджея. Позже не состоялся и его концерт в Якутске из-за угроз убийством, которые посыпались на музыканта. В конце октября прокуратура Нижегородской области отменила выступления Монеточки, Элджея, Ганвеста, музыкантов Jah Khalib и Matrang. А в ноябре был большой скандал с запретом концерта Хаски в Краснодаре. Позже задержали задержали электронную группу IC3PEAK в Новосибирске. По словам участников коллектива, у них искали наркотики.

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