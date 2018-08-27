"Мы приехали заниматься музыкой, а не политикой": Иностранные музыканты не боятся санкций из-за Koktebel Jazz Party

СЕГОДНЯ 18:17 2018-08-27T18:19:51+03:00

На фестивале выступили коллективы из США, Великобритании, Индии, Китая и Армении [фото]

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Три дня, с 24 по 26 августа, под Феодосией проходил фестиваль Koktebel Jazz Party.

На нескольких площадках выступили коллективы из России, Китая, Индии и Армении. Не побоялись санкций также исполнители из США и Великобритании.

Индийская группа Rajeev Raja Combine впервые на сцене КоктебеляФото: Виталий ПАРУБОВ

- Политика политикой, религия религией, а мы занимаемся музыкой и приехали сюда играть музыку, - заявила американская вокалистка Дениз Кинг.

- Коктебель - замечательное место, здесь чудесная публика, и нам будет очень приятно сыграть на сцене у моря под его аккомпанемент, - считает саксофонист Рик Маргитца, лидер интернационального коллектива Rick Margitza.

По словам иностранных участников ансамбля, они впервые посещают Крым и в восторге от фестиваля.

- Здесь особенное место - сцена прямо на пляже, и прекрасная возможность встретить столько известных джазменов. Нам нравится атмосфера, - отметил контрабасист Сильван Романо.

По мнению пианиста, композитора и джазмена Ваагна Айрапетяна, «по составу участников Koktebel Jazz Party - самый джазовый фестиваль на постсоветском пространстве».

Российский трубач Виталий Головнев пригласил нью-йоркских джазистов сыграть с ним на сцене. По его словам, в коллективе New York All Stars «не было никаких вопросов и проблем по поводу статуса в политическом и культурном аспектах».

- Наш фестиваль - это люди, которые занимаются джазом, а не политикой, и мы им за это очень благодарны, - подчеркивает основатель фестиваля известный российский журналист Дмитрий Киселев.

Многим исполнителям понравился маленький курортный поселок Коктебель. Правда, немного смутили ямы на дорогах и пробки.

- В Коктебеле все прекрасно! Небольшая проблема - это дорожное движение, но мы из Нью-Йорка, нам к такому не привыкать. Я много раз бывал в России и каждый раз замечаю, насколько лучше становится в стране. Я впечатлен непрекращающимся развитием инфраструктуры. Здесь замечательные, приветливые и дружелюбные люди. Я рад быть здесь и надеюсь приехать сюда снова, - говорит знаменитый саксофонист-джаз-тенор Дон Браден, выступающий вместе со звездой американского джаза Ванессой Рубин.

Ванесса впервые приехала в Крым.

На сцене джазового фестиваля в Коктебеле Ванесса выступила впервые. Фото: пресс-служба Koktebel Jazz Party

- Мы приехали вечером, было уже темно и ничего не видно. Сегодня же, когда взошло солнце, я была приятно удивлена увиденным. Как освободимся, пойдем купаться в море, ведь это просто замечательное место, - сказала певица журналистам.

Обаяли всех зрителей китайские музыканты - группа Segar Band, исполняющая музыку в стиле фьюжн. В ее составе один из самых известных джазовых музыкантов Китая Сифэн Седар Чин. На ударных зажигал филиппинский барабанщик Доменик Батиста. На трубе играл Чжан Сюнгуан. Басист группы Хуан Юн - основатель Международного джазового фестиваля Nine Gates.

Приз зрительских симпатий получила британская группа Incognito. Музыкантам аплодировали громче всех. Перед концертом основатель группы и гитарист Жан-Поль Моник сказал, что все исполнители - люди из разных стран, разных культур и религий, но их объединяет музыка.

Основатель группы Incognito Жан-Поль Моник. Фото: пресс-служба Koktebel Jazz Party

Один из самых именитых и известных российских джазменов пианист Яков Окунь пятый год выступает на фестивале.

- В детстве в Крым я ездил вместе с родителями. Плохо помню эти поездки, но важно то, что это было всей семьей. Сейчас я чувствую здесь себя как дома, - восторгается Окунь.

В этом году известный пианист собрал новый состав ансамбля, в который вошли в том числе знаменитый трубач ученик Луи Армстронга Эдди Хендерсон и вокалистка Дебора Браун.

Дебора Браун выступила вместе с учеником Луи Армстронга. Фото: пресс-служба Koktebel Jazz Party

- Нам было очень легко сыграться. Джаз - это интернациональный язык, поэтому мы можем вести музыкальный диалог. Достаточно один раз сыграть с человеком, чтобы понять его, - сказал Хендерсон.

В следующем году фестиваль пройдет тоже в конце августа.

- Мы организуем Koktebel Jazz Party с большой верой в то, что Коктебель будет развиваться, и когда-нибудь мы сможем провести джазовый парад по набережной. Мы очень хотим, чтобы здесь была красивая набережная, - сказал Дмитрий Киселев.

Справка «КП»

Koktebel Jazz Party впервые прошел в 2003 году. Это была инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Имя фестиваль получил благодаря месту проведения - курортному поселку Коктебель. Сейчас мероприятие вышло на международный уровень. Исполнители выступили на Главной и Волошинской сценах курортного поселка. Также выступления джазменов проходили в коктебельском дельфинарии, аквапарке и на большой арене в «Артеке».

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