2018-12-08T15:00:27+03:00
Политика

В гости к родственникам и за покупками: За месяц поток украинцев в Крым вырос на 24%

Количество автотранспорта, направляющегося в сторону полуострова, увеличилось на 16%
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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С начала года Крым посетили больше 1 миллиона украинцев.С начала года Крым посетили больше 1 миллиона украинцев.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Украинцы стали чаще ездить в Крым, что вызывает массу негодований со стороны официального Киева.

В ноябре число жителей незалежной, решивших поехать на полуостров по своим делам, по сравнению с октябрем, увеличилось на 24,8%.

- В ноябре административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 177 595 человек и 30 761 транспортных средств. По сравнению с октябрем количество пересечений среди населения увеличилось на 24,8%, транспортных средств на 16,5%, - сообщает так называемое министерство оккупированных территорий Украины.

Через пропускной пункт «Чонгар» в направлении Крыма выехали 31 064 человека и 8155 авто, в обратном направлении 40660 человек и 7870 машин.

Через погранпункт «Каланчак» пересекли границу 47 096 человек и 5031 авто, в обратном направлении 46695 человек и 4825 машин.

Через пункт пропуска «Чаплинка» в сторону Крыма направились 5974 человек и 2411 авто, в обратном направлении 6106 человек и 2469 машин.

В министерстве уточнили, что цель поездок - посещение родственников, покупка различных вещей и товаров, и оформление тех или иных документов.

Напомним, в Крыму отдохнули больше 6,4 миллиона туристов, среди которых больше 1 миллиона украинцев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Это наглое, циничное нарушение прав человека»: В Крыму прокомментировали закрытие украинской границы

Иностранцев с 29 ноября разворачивают в пункте пропуска, проехать можно только по паспорту с трезубцем.

Председатель Комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал действия незалежной нарушением прав человека».

- Разрывать родственные связи, в том числе и с Украиной и другим государствами, это нонсенс. На полуострове проживают 175 национальностей, у которых есть родственники в дальнем и ближнем зарубежье. Политическое руководство Украины переходит все дозволенные и недозволенные методы ведения информационной войны в отношении Крыма, - считает Юрий Гемпель. - Негативную оценку этим действиям даст не только международное сообщество, но и граждане, проживающие на Украине. Невозможно силовыми методами, указами, приказами подорвать родственные связи между двумя братскими народами, проживающими веками вместе. (подробнее)

Глава Комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк считает, что Украина такими действия настраивает против себя свой же народ.

- Россияне и так туда не сильно любили ездить, теперь вообще не поедут. Родственники крымчан, которые живут на Украине, наоборот, теперь будут чаще к нам ездить. Работает эффект бумеранга, - говорит Черняк.

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