«Это наглое, циничное нарушение прав человека»: В Крыму прокомментировали закрытие украинской границы

НЕМЦЫ И ФРАНЦУЗЫ НЕ ЕЗДИЛИ В КРЫМ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

Закрыв для иностранцев въезд в Украину через границу с Крымом, незалежная сделала хуже только себе. После принятия таких мер власти Крыма ждут еще больший наплыв зарубежных гостей. Кроме того, депутаты уверены, что и украинцев, которых этим летом приехало в Крым рекордное за последние годы число, станет еще больше.

Напонмим, 29 ноября Украина закрыла границу с Крымом. Теперь попасть в незалежную можно только по украинскому паспорту.

- Иностранцы - немцы, французы, американцы, через Украину к нам не ездили. Многие из них вообще не знают, что это за страна. Большинство до сих пор не понимают, как Крым отсоединился от России, потом снова присоединился, и почему Россию за это наказывают. Это данные соцопросов, котоыре проводили в Европе. В Англии, например, больше половины населения всегда считали Крым российским и санкции стали для них удивлением, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» глава Комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он отметил, что Украина такими действия настраивает против себя свой же народ.

- Ничего умного в последнее время они не делали. Они только злят людей, разрывают полностью все экономические отношения, бизнес отношения, - говорит Алексей Черняк. - Россияне и так туда не сильно любили ездить, теперь вообще не поедут. Родственники крымчан, которые живут на Украине, наоборот, теперь будут чаще к нам ездить. Работает эффект бумеранга.

Напомним, в Крыму отдохнули больше 6,4 миллиона туристов, среди которых иностранные гости из 132 стран мира (США, Азия, Европа). На полуострове также отдыхали путешественники из Филиппин и Гондураса. Больше всего гостей приехали из соседней Украины – 1 миллион путешественников. До конца этого года в Крыму рассчитывают принять 7 миллионов туристов.

В Крым летом приезжали иностранцы из 132 стран мира.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЭТО ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Председатель Комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал действия незалежной «циничным, наглым нарушением прав человека».

- Разрывать родственные связи, в том числе и с Украиной и другим государствами, это нонсенс. На полуострове проживают 175 национальностей, у которых есть родственники в дальнем и ближнем зарубежье. Политическое руководство Украины переходит все дозволенные и недозволенные методы ведения информационной войны в отношении Крыма, - считает Юрий Гемпель. - Негативную оценку этим действиям даст не только международное сообщество, но и граждане, проживающие на Украине. Невозможно силовыми методами, указами, приказами подорвать родственные связи между двумя братскими народами, проживающими веками вместе.

ЗАКРЫВАТЬ ГРАНИЦУ В ОТВЕТ РОССИЯ НЕ БУДЕТ

Политолог и заместитель председателя Общественной палаты РК Александр Форманчук считает, что такими действия Украина пытается спровоцировать Россию на ответные действия, в том числе и военного характера.

- Украина постоянно провоцирует эскалацию напряженности, пытаясь вызвать Россию на жесткие меры, в том числе и военного характера и Керченская ситуация этому подтвержение. Россия только тогда пойдет на ответные меры, когда незалежная перейдет ту границу, за которой уже каждый будет видеть, что это все инициировала не Россия, а Украина.

В отношении людей перекрытие границы политолог считает бесперспективной мерой.

- В Крыму живет большое число людей, у которые есть родственники на Украине. Как народы мы переплетены. Резать по живому, не пускать, это может вызывать только обратную реакцию. Но все это глупо и бесперспективно, они сами себя загоняют в ловушку националистического абсурда. Мы никогда не должны повторять их действия. Мы всегда оставляем окно возможностей открытым, потому что понимаем, что рано или поздно должны будем восстанавливать нормальные отношения, мы соседи.

Моряки, устроившие провокацию в Керченском проливе, до 25 января 2019 года будут находиться в СИЗО.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

25 ноября три корабля ВМС Украины - военные катера «Никополь» и Бердянск» и буксир «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Корабли под жовто-блакитными флагами шли в сторону Керченского пролива, не обращая внимания на требования российских пограничников остановиться. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителей.

И катера, и буксир пришвартованы в Керчи. Все члены экипажей - 24 человека - обвиняются в незаконном пересечении российской границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ), им грозит до шести лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд избрал арест моряков до 25 января 2019 года.

В нескольких областях Украины, граничащих с Россией, ввели военное положение. (подробнее)

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