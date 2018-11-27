60 суток под арестом. Задержанным в Крыму украинским морякам-провокаторам избирают меру пресечения

Сегодня часть украинских моряков привезли из Керчи в Симферополь где-то около трех дня.

В суде решается вопрос о мере пресечения. Дела рассматривают в отношении 12 человек из 24 задержанных. Заседания проходят в трех залах суда. Моряки заходят по отдельности. У каждого - адвокат.

В Симферополе 27 ноября избирают мер пресечения украинским морякамФото: Анастасия ЖУКОВА

У большинства - это частные адвокаты, те, кто обычно защищает в Крыму представителей запрещенных экстремистских организации "хизб-ут тахрир" и "меджлис крымскотатарского народа".

- Арест до 25 января 2019 года, - оглашает судья приговор в отношении первого моряка.

Это 26-летний Владимир Варимез - старший матрос на рейдовом буксире "Яны Капу".

В Киевский районный суд привезли задержанных украинских моряковФото: Анастасия ЖУКОВА

Обвинения нешуточные - в незаконном пересечении российской границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 322 УК РФ).

Морякам грозит до шести лет лишения свободы.

Рано утром 25 ноября, напомним, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Два военных катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» двигались по направлению к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться.

Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей.

По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

- Координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров.Координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров, - отметили в Центре общественных связей ФСБ и подчеркнули, что территориальные воды РФ, куда вторглись корабли незалежной, принадлежали России еще до Крымской весны.

В частности, на борту катеров был оперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч.

Украинские моряки ранее дали показания, где признались в том, что действительно шли на провокацию намеренно.

Так, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3 ранга Владимир Лесовой сообщил, что видел пограничные корабли ФСБ, но сознательно игнорировал их запросы и требования по радио.

- На борту было стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с полным боекомплектом. Осознавал, что действия украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер. Как должностное лицо я выполнял приказ, - показал Лесовой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трое украинских моряков получивших легкие ранения, находятся в Керченской больнице. Военнослужащим соседнего государства оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Они находятся в палатах под охраной спецназа.

Три корабля ВМСУ отконвоировали в порт Керчь, где они и пришвартованы на данный момент.

Два бронекатера и буксир ВМСУ в Керчи. Фото: источник КП

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