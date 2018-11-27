«Они в шоке, в полном недоумении от того, что с ними произошло»: крымский омбудсмен о задержанных моряках Украины

С задержанными военнослужащими ВМФ Украины встретилась Уполномоченный по правам человека в Республике Крым. Людмила Лубина также побывала на суде Киевского района города Симферополя, где принималось решение об избрании меры пресечения.

Уполномоченный по правам человека побывала в Киевском районном суде Симферополя, куда привезли украинских моряков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Меня интересовало, как обращались с моряками эти два дня – кормили ли, жили они в комфортных условиях в тепле, может какие-то лишения испытывали?! Не один из ребят не сказал, что его каким-то образом обижали, - объясняет Людмила Лубина. - Сегодняшние решения судов о взятии под стражу обоснованы, прежде всего тем, что у них нет постоянного места жительства. И подписку о невыезде, с какого адреса? Домашний арест, с какого дома? Сегодня они все были арестованы, но как сказал председатель суда Киевского, что если им будет обеспечено место жительства, те же съемные квартиры, то в рабочем порядке к этому вопросу можно вернуться. Сегодня решался вопрос с рядовым составом – это были моряки, мичман, матрос-электрик. И когда я, чисто как человек спрашивала украинских моряков, как же получилось так, что ими были совершены такие действия, что привели к тому, что одна сторона объявляет военное положение и весь мир об этом говорит, мне показалось, что они в шоке, в полном недоумении от того, что с ними произошло. Я думаю, что следствие разберется в степени их вины. У всех ребят есть защита. Причем в большинстве это адвокаты по соглашению – родственники имели возможность осуществить оплату их услуг. Адвокаты работают. Адвокаты неплохие. Я же как, уполномоченный, буду отслеживать их содержание под стражей – чтобы все условия были нормальные. И те, кому нужно лечение, получили необходимую медицинскую помощь.

Людмила Лубина также рассказала, что в больнице Керчи сейчас находятся трое раненых украинских моряков: - У них осколочные, не огнестрельные, ранения мягких тканей. И в течении недели их всех должны выписать.

Напоминаем, что в минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных корабля ВМС под жовто-блакитным флагом незаконно пересекли границу Российской Федерации. Два военных катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» шли к Керченскому проливу, не обращая внимания на требование пограничников РФ остановиться.

Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы их остановить.

Нужно отметить, что моряки незалежной признались, что шли на провокацию намеренно.

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