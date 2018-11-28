2018-11-28T16:10:38+03:00
Политика

Суд в Крыму арестовал офицера ВМСУ Лисового и сотрудника СБУ Драча

Сегодня меру пресечения изберут девяти задержанным морякам ВМСУ [фото]
Анастасия КУРДЮКОВААнастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Лисовой был в составе экипажа буксира "Яны Капу"Лисовой был в составе экипажа буксира "Яны Капу"Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Киевский районный суд города Симферополя уже "выписал" первые аресты задержанным украинским морякам. Так, в СИЗО на два месяца отправили капитана 3 ранга Владимира Лисового - командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины.

Зачем в составе экипажа буксира "Яны Капу" нужен человек, занимающий столь высокую должность? Во время допроса ранее Лисовой признался, что шел на нарушение специально. На борту букира было стрелковое оружие и пулеметы с полным боекомплектом.

- Наблюдал пограничные корабли ФСБ, но запросы и требования по радиостанции игнорировал сознательно, - сказал он. - Осознавал, что действия украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер.

На суде Лисовой попытался оправдаться, мол, всего лишь следовал указу. По его словам, корабли ВМСУ якобы предупредили о том, что мирно хотят пройти через Керченский пролив и даже, мол, попросили у порта Керчи лоцмана - за два часа до предполагаемого прохода

Командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3 ранга Владимир Лесовой.

- Мы ничего не нарушали, - заявил Лисовой с таким видом, как будто и не признавался перед камерой в сознательной провокации.

Сам Лисовой с женой и трехлетним ребенком живет в Одессе. Учился, как и многие украинские моряки, в Нахимовском военно-морском училище в Севастополе. Родители его и брат по-прежнему проживают в Крыму, так что защита настаивала на домашнем аресте в качестве меры пресечения.

Суд адвокату отказал и отправил Лисового на два месяца в СИЗО.

Там же будет ждать суда и задержанный оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины, старший лейтенант Андрей Драч, который оказался в составе экипажа катера "Никополь".

Оглашение приговора украинским морякам.

На допросе ранее он признался, что катер зашел в территориальные воды России, и команду неоднократно просили уйти дальше в море, однако моряки ВМСУ этого не сделали.

На момент публикации также арестовали старших матросов 28-летнего Юрия Безъязычного (катер "Бердянск") и 20-летнего Вячеслава Зинченко (катер "Никополь"), а также 20-летнего матроса буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого.

Оперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч.

Напомним, во вторник уже избрали меру пресечения 15 задержанным морякам. Двенадцать из них доставили в Симферополь, в Киевский районный суд. Еще трое получили легкие ранения в ходе задержания и находились в керченской больнице, поэтому им меру пресечения определил Керченский городской суд. Все задержанные будут ждать суда в СИЗО, их арестовали сроком на два месяца - до 25 января 2019 года.

Всех украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ): рано утром 25 ноября два военных катера ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» зашли в территориальные воды РФ и двигались к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей. По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

Если их признают виновными, то моряки отправятся в тюрьму на срок до шести лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

60 суток под арестом. Задержанным в Крыму украинским морякам-провокаторам избирают меру пресечения

Суда бравые военные из незалежной будут ждать в СИЗО (подробнее)

«Они в шоке, в полном недоумении от того, что с ними произошло»: крымский омбудсмен о задержанных моряках Украины

Людмила Лубина встретилась и поговорила с военнослужащими незалежной (подробнее)

Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой. Чего ждать дальше?

Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. (подробности)

Сестра одного из задержанных украинских моряков: «Не хочется верить, что их подставили»

Богдан Небылица командует бронекатером «Никополь» (подробности)

На Украине вводят военное положение: Закроют ли границу с Крымом на замок

«Комсомолка» разбиралась, повлияют ли как-то изменения в незалежной на жизнь крымчан (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины
Политолог Александр Асафов рассказал «Комсомольской правде», что означает введение военного положения в приграничных с Россией, Черным морем и Приднестровьем регионах Украины
Новости 24
В крымских селах появятся старосты
Три крымских региона отказались от курортного сбора
До конца февраля на дорогах Крыма установят еще 62 камеры
В Крыму 29 ноября завоют сирены
В Севастополе уничтожили 77 килограммов немецкого спортивного питания
На 21,7% больше, чем в прошлом году: Севастополь посетили 2,5 миллиона туристов
В Госсовете Крыма назначили первого вице-спикера: им стал Ефим Фикс
В Крыму на ремонт водопровода нужно 300 млрд рублей
У задержанных украинских моряков нет претензий к условиям содержания в Крыму
Министр сельского хозяйства Крыма заявил, что не ест хлеб
В Севастополе в МФЦ с 30 ноября появятся новые госуслуги
Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Митридатских лестниц в Керчи
В Севастополе выбрали подрядчика, который сделает проект яхтенной марины
В Керчи арестовали троих раненых украинских моряков
На центральной улице Симферополя произошло ДТП: город встал в пробках
В Севастополе пособие по безработице повысят до 8 тысяч рублей
Ищут подрядчика: В Севастополе к 2021 году построят онкодиспансер
В Симферополе десять улиц останутся без воды с вечера 27 ноября
Крайний срок 3 декабря: В Крыму собрали 204 миллиона рублей транспортного налога
Суд взял под арест украинского моряка Владимира Варимеза, участвовавшего в провокации в Керченском проливе, на 60 суток
В Крыму на должность вице-премьера назначали Евгения Кабанова
Тройное ДТП: В Симферополе столкнулись автомобили
На суд в Симферополь привезут только половину задержанных моряков ВМСУ