Суд в Крыму арестовал офицера ВМСУ Лисового и сотрудника СБУ Драча

Киевский районный суд города Симферополя уже "выписал" первые аресты задержанным украинским морякам. Так, в СИЗО на два месяца отправили капитана 3 ранга Владимира Лисового - командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины.

Зачем в составе экипажа буксира "Яны Капу" нужен человек, занимающий столь высокую должность? Во время допроса ранее Лисовой признался, что шел на нарушение специально. На борту букира было стрелковое оружие и пулеметы с полным боекомплектом.

- Наблюдал пограничные корабли ФСБ, но запросы и требования по радиостанции игнорировал сознательно, - сказал он. - Осознавал, что действия украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер.

На суде Лисовой попытался оправдаться, мол, всего лишь следовал указу. По его словам, корабли ВМСУ якобы предупредили о том, что мирно хотят пройти через Керченский пролив и даже, мол, попросили у порта Керчи лоцмана - за два часа до предполагаемого прохода

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/679557" frameborder="0"></iframe> Командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3 ранга Владимир Лесовой.

- Мы ничего не нарушали, - заявил Лисовой с таким видом, как будто и не признавался перед камерой в сознательной провокации.

Сам Лисовой с женой и трехлетним ребенком живет в Одессе. Учился, как и многие украинские моряки, в Нахимовском военно-морском училище в Севастополе. Родители его и брат по-прежнему проживают в Крыму, так что защита настаивала на домашнем аресте в качестве меры пресечения.

Суд адвокату отказал и отправил Лисового на два месяца в СИЗО.

Там же будет ждать суда и задержанный оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины, старший лейтенант Андрей Драч, который оказался в составе экипажа катера "Никополь".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/679830" frameborder="0"></iframe> Оглашение приговора украинским морякам.

На допросе ранее он признался, что катер зашел в территориальные воды России, и команду неоднократно просили уйти дальше в море, однако моряки ВМСУ этого не сделали.

На момент публикации также арестовали старших матросов 28-летнего Юрия Безъязычного (катер "Бердянск") и 20-летнего Вячеслава Зинченко (катер "Никополь"), а также 20-летнего матроса буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/679554" frameborder="0"></iframe> Оперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч.

Напомним, во вторник уже избрали меру пресечения 15 задержанным морякам. Двенадцать из них доставили в Симферополь, в Киевский районный суд. Еще трое получили легкие ранения в ходе задержания и находились в керченской больнице, поэтому им меру пресечения определил Керченский городской суд. Все задержанные будут ждать суда в СИЗО, их арестовали сроком на два месяца - до 25 января 2019 года.

Всех украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ): рано утром 25 ноября два военных катера ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» зашли в территориальные воды РФ и двигались к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей. По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

Если их признают виновными, то моряки отправятся в тюрьму на срок до шести лет.

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