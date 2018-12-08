Спасенная крымчанка: Розенбаум стоял возле меня на коленях, а я его сразу и не узнала

Отдых с подругой в Саратове закончился для жительницы Севастополя Ольги Богдановой совсем не так, как она предполагала. Вместо спокойного возвращения домой ее ждала нервотрепка, угроза жизни и знакомство с российским певцом Александром Розенбаумом. И не просто знакомство, артист спас девушку, оказав ей медицинскую помощь в самолете «Москва-Симферополь».

- Из Саратова в Крым мы летели через Москву, рейс был транзитный. Но мы не успели на самолет «Москва-Симферополь», он улетел без нас. До нужного нам терминала и выхода на посадку мы добрались за 2 минуты до ее окончания. Но сотрудник авиакомпании нас не пропустил, и это при том, что мы уже были зарегистрированы на рейс и у нас были выбраны места. Такого мы, конечно, не ожидали и сильно перенервничали. Когда стали выяснять причины, нам нахамили и заставили покупать новые билеты. Речи о предоставлении компенсации за полученные неудобства вообще не шло, - рассказала «Комсомольской правде – Крым» Ольга Богданова. – У меня порок сердца и мне нельзя сильно нервничать. А эта ситуация выбила из колеи.

«ОН ЗНАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ»

Девушка рассказала, что первые 40 минут полета все было нормально, пока с подругой снова не начали обсуждать произошедшее. В какой-то момент Ольгу начало бросать то в жар, то в холод, появились приступы тошноты, разболелась голова, стал пропадать пульс, и подскочило давление.

Штатного медика на борту самолета не было и стюардессе пришлось обратиться за помощью к пассажирам, спросив, есть ли в салоне врач.

В бизнес-классе на гастроли в Крым в этот момент летел Александр Розенбаум, который сразу же бросился на помощь. В 1968-1974 годах он учился в Первом медицинском институте в Ленинграде и получил диплом врача-терапевта. Работал в больнице и скорой помощи. Его специализация - анестезиология и реаниматология.

Это фото Ольга сделала в самолете незадолго до того, как ей стало плохо.Фото: из личного архива

- Александр Яковлевич сработал четко и быстро. Знал, что делать. Предлагали самолет в Анапе посадить, но я отказалась. Он просидел возле меня до самого приземления в Симферополе. Сначала долго стоял на колене возле меня, прикладывал лед к шее и голове, мерял пульс и давление, подбадривал меня, потом парень уступил ему свое место с краю. Я боюсь летать, и когда объявили, что самолет входит в зону турбулентности, меня снова накрыло. Александр не оставил меня, был все время рядом, рассказывал истории из жизни, говорил про музыку, концерты, старался меня отвлечь, чтобы я не думала ни о чем плохом. Огромное ему спасибо. Не знаю, что могло бы произойти, если бы его не было в самолете. Или если бы мы не опоздали на предыдущий рейс, и там вообще не оказалось бы медика. Мое нормальное давление 120, а у меня было 170. Таблетка валидола, предложенная стюардессой, меня точно не спасла бы. Исход мог быть печальным. У меня практически отсутствовал пульс. Да и маску кислородную мне дали только через 20 минут после того, как стало плохо, - говорит девушка.

«НИКАКИХ ПОЦЕЛУЕВ НЕ БЫЛО»

Кстати, Ольга узнала певца не сразу.

- Тембр голоса Александра Яковлевича показался мне знакомым, но я только через 15 минут после того, как он начал оказывать мне помощь, поняла, кто рядом, - вспоминает девушка. - Хочу сказать, что я не теряла сознание, и искусственное дыхание мне тоже не делали. Не понимаю, зачем СМИ начали писать «что поцелуй Розенбаума спас девушку в самолете» и придумывать то, чего не было. Он отличный врач и человек и я ему безумно благодарна.

Александр Розенбаум некоторое время работал в больнице и скорой помощи. Его специализация - анестезиология и реаниматология. Фото: facebook.com/konstantin.knyrik

7 декабря Александр Розенбаум выступал в Севастополе. Ольга приезжала к нему, чтобы лично сказать слова благодарности. О своем поступке певец и врач по образованию высказался довольно скромно:

- Мне как-то неудобно перед своими коллегами скоропомощниками, которые делают это постоянно. Помогать людям приходится часто, потому что я почти всегда нахожусь в общественных местах. Случай в самолете - это вариант нормы для любого, уважающего себя и свою «Альма Матер», доктора.

Розенбаум удивился, что помощь пассажирке авиарейса вызвала столь бурную реакцию.

- Люди имеют обыкновение заболевать, травмироваться, порою - умирать... На дорогах, в театрах, на пляжах, в транспорте. «Скорую» не всегда можно быстро вызвать... поэтому, помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом.

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