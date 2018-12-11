Севастополь в 2019 году получит вдвое больше квот на временное проживание иностранцев

Для Севастополя на 2019 год выделили вдвое больше квот на получение разрешения на временное проживание (РВП), чем в этом году, сообщили в пресс-службе МВД России "Комсомольской правде - Крым". Если в 2018-м такие разрешения в городе-герое могли получить только 300 человек, то на следующий год возможность жить и работать в Севастополе будет уже у 600 иностранцев.

По Республике Крым цифра пока не меняется: и на текущий, и на будущий год выделена квота на 1500 разрешений.

Всего за 10 месяцев, с января по октябрь, в Крыму оформлено 3952 разрешений на временное проживание и 6186 видов на жительство, а гражданство России получили 3887 человек.

- В Севастополе оформили 1269 разрешений на временное проживание, 1627 ВНЖ, а в гражданство Российской Федерации принято 1170 человек, - сообщили в пресс-службе.

Всего на территорию РФ с 2014 года и по настоящее время въехали более 1 миллиона украинцев. Из них около полумиллиона оформили РВП, ВНЖ получили 212 тысяч, а заветный паспорт забрали 337 тысяч человек.

Чтобы получить заветные российские документы, жителям Украины, ДНР и ЛНР приходится столкнуться с множеством трудностей. Например - с пяти утра занимать очереди под дверями официальных инстанций, а то и вовсе - ночевать у входа.

Упрощенные процедуры для получения гражданства РФ в Крыму пока работают "со скрипом". Например, чтобы получить статус носителя русского языка приходится пройти несколько кругов бюрократического ада.

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик считает, что жителей Донбасса следует зачислить в особую категорию иностранных граждан, имеющую право на упрощенное получение российского гражданства. С коллегой солидарен депутат Госдумы Константин Затулин. Он призвал как можно скорее снять «драконовские» условия для получения жителям ДНР и ЛНР вида на жительства и гражданства России.

В Крыму в марте 2017 года с инициативой об отмене трудовых патентов для жителей ДНР и ЛНР выступил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко. Тогда он отметил, что в этом нуждаются и сотни крымских предприятий, которым во время курортного сезона не хватает сотрудников. Решение по данному вопросу пока не принято.

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