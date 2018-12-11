2018-12-11T18:46:10+03:00
Политика

В Ростове вынесли приговор украинскому шпиону, пойманному в Севастополе

Бывший офицер Черноморского флота передавал иностранным спецслужбам секретные сведения
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор украинскому шпиону - бывшему военнослужащему Черноморского флота РФ капитану 2 ранга запаса Леониду Пархоменко.

Его поймали в ноябре 2016 года. Суд установил, что военнослужащего завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

- Пархоменко осуществлял собирание, хранение и передачу иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Суд приговорил шпиона к 14 годам тюрьмы и лишил воинского звания. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Напомним, 9 ноября, ФСБ России захватила в городе-герое Севастополе трех членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины - Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудку. У первых двоих изъяли мощные взрывные устройства, боеприпасы и оружие. Они признались, что планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма, в том числе - электростанции, военные заводы, объекты Черноморского флота, газораспределительные сети.

Позже схватили еще двоих украинских разведчиков из этой же группы - Алексея Стогния и Глеба Шаблия, также собиравшиеся, по данным российских спецслужб, устроить диверсии на полуострове.

Дмитрий Штыбликов пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке в ноябре 2017 года. Он получил 5 лет колонии строгого режима.

В этом году Верховный суд Республики Крым вынес приговор украинским диверсантам Евгению Панову и Андрею Захтею, которые планировали совершить теракты в Крыму в 2016 году. При задержании этой диверсионной группы погибли двое - военнослужащий Минобороны и офицер ФСБ.

Захтей заключил досудебное соглашение, и в феврале 2018 суд назначил ему 6,5 лет тюрьмы. Панов же на сделку не пошел и получил 8 лет колонии сторого режима.

Восемь лет получил от крымского суда и гражданин Украины Геннадий Лимешко. Его поймали под Судаком в 2017 году, когда мужчина по заданию украинских спецслужб пытался подпилить опору электропередач, чтобы лишить света жителей полуострова. Также планировал поджечь свалку и лесной массив, устроить обвал камней на автомобильную трассу.

Кроме того, в этом году отправился за решетку Александр Стешенко - участник экстремистской группировки, которая подожгла дом муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева. Группировку создали по указанию лидеров запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа".

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