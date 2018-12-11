Положение о проведении публичного конкурса «Фотоконкурс: Наряжаем новогоднюю елку с Комсомолкой»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения публичного конкурса «Фотоконкурс: Наряжаем новогоднюю елку с Комсомолкой» (далее — Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда» (Симферопольский филиал), расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4

1.3. Конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участниками конкурса могут быть все желающие. Несовершеннолетние могут принимать участие в конкурсе с согласия родителей.

1.5. Место проведения конкурса: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4 (редакция симферопольского выпуска газеты «Комсомольская правда»), сайт издания «Комсомольская правда» www.kp.ru.

1.6. Сроки проведения конкурса: с 11 декабря по 25 декабря 2018 г.

1.7. Конкурс проводится в один этап. Пользователи могут загружать фотографии одновременно с голосованием. Итоги подводятся 25 декабря.

1.8.Информация о конкурсе размещается на сайте www.kp.ru и в социальных сетях организаторов.

1.9. Каждый пользователь может загрузить одну фотографию. Голосовать можно 1 раз в 24 часа.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.4 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты и город проживания, наименование должности и подразделение.

2.3. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с участием в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются.

2.4. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

2.5. Участник предоставляет на конкурс личную фотографию по требованиям, описанным в п 3.1 Положения. Участник гарантирует, что предоставленная фотография не нарушает ничьи авторские права, и в случае, если нарушает, то участник обязуется возместить убытки.

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы не проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ

3.1. Для участия в конкурсе необходимо 24 декабя прислать на адрес kp.crimea@phkp.ru или загрузить через форму на сайте фотографию, где изображен крымский выпуск газеты "Комсомольской правды" на фоне новогодней елки. Изображение участника конкурса на фото при этом не обязательно.

3.2. Фотография проходит модерацию и размещается на сайте. С этого момента она доступна для голосования.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

4.1 Победители определяются пользовательским голосованием, которое продлится с 11 декабря по 25 декабря 2018 г. Затем будут подведены итоги и названы победители.

4.2. Организаторы конкурса проверяют все голоса, полученные пользователями, на предмет технической накрутки и оставляют за собой право убрать накрученные голоса, а в случае повторного нарушения снять участника с голосования

4.3. Опубликование результатов конкурса состоится не позднее 26.12. 2018 года на сайте www.kp.ru.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

5.1.Победитель голосования получит призы от организаторов и партнеров конкурса (Уточняются дополнительно)

5.6. Торжественное награждение победительниц конкурса состоится в редакции симферопольского филиала "Комсомольской правды". Дата уточняется дополнительно.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Присылая работу на конкурс, участник соглашается на передачу исключительного права публикации работы (и/или предоставляет право воспроизведения работы на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях настоящего положения) организатору конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.

6.2. Победитель конкурса получает приз, указанный в разделе 5 настоящего положения. Промежуточные победители получают подарки от ИД «Комсомольская правда» в офисе по адресу: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4

6.3 Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

6.4 Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в конкурсе.

6.5 Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

6.6 Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

6.7. Участие в конкурсе участника подразумевает его ознакомление с настоящими Положением, а также согласие на обработку персональных данных, и иной добровольно предоставленной участником информации, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается Участником на срок 5 лет. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, в любой момент, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: Российская Федерация, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4, указав в уведомлении в том числе свои фамилию, имя, отчество, номер телефона.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку персональных данных такого Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трое суток с даты поступления отзыва.