Где купить елку в Симферополе: В столице Крыма откроют 28 базаров

Власти Симферополя обозначили адреса, где можно купить живую елку - главный символ Нового года. Всего на территории крымской столицы откроется 28 елочных базаров.

- Определены места проведения елочных ярмарок по реализации хвойных деревьев, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя. - Ориентировочно, полномасштабно елочные базары начнут функционировать с 15-20 декабря.

Нужно отметить, что количество праздничных торговых точек с каждым годом уменьшается: в 2016 было 50 елочных базаров, 2017 - 30 и вот в 2018 - 28 штук.

Где в Симферополе можно купить елку:

1.Бульвар Ленина, 2

2. Евпаторийское шоссе

3. улица 60 лет Октября, 18-а

4. ул. 60 лет Октября, 22 (в районе магазина «Фуршет»)

5. ул. Пушкина/ул. Самокиша (Семинарский сквер)

6. ул. Киевская (у жилого дома № 123)

7.ул. Кечкеметская,69/ ул. Куйбышева, 155

8.ул. Кечкеметская, 99

9. ул. 60 лет Октября, 25 (район магазина «Ассорти»)

10. ул. Г.Сталинграда (у дома №33)

11. ул. Ракетная,17

12. ул. М.Жукова,15

13. пр. Победы (за остановкой «Бородина»)

14. ул. Тепличная/ул. Бородина, 22 (напротив фирмы «Атмосфера»

15.пр. Победы (за остановкой «Коллективные сады»)

16. пр. Победы, 61

17. пр. Победы, 56

18. ул. Лермонтова (у жилого дома № 16)

19. ул. Киевская (между жилым домом № 77 и подземным переходом)

20. пр. Кирова, 51

21. ул. Киевская , 24

22. ул. Беспалова ( в районе жилого дома №49-б)

23. ул. Гурзуфская, 3/1

24. ул. Крылова/ул. Турецкая, 32

25. ул. Севастопольская, 47( у подземного перехода)

26. ул. Севастопольская, 70-а/2

27. ул. Севастопольская (район жилого дома №29)

28. ул. Севастопольская, 22/ул. Самокиша

В прошлом году на полуострове торговали елками, завезенными с материка - из Ростова, Пензы, Тольятти, Краснодарского и Ставропольского края. Крымские лесничества новогодние деревья не заготавливают, так как сосна крымсная занесена в Красную книгу.

Стоимость новогодних елок устанавливают сами предприниматели, государство этот процесс не регулирует, ведь товар не входит в список социально значимых. В прошлом году в Симферополе на елочных базарах просили по 400-600 рублей за метр.