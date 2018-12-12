Как работают индустриальные парки и почему они эффективны

Индустриальные парки называют новым инвестиционным двигателем российских регионов. Вместе с ними приходят десятки тысяч рабочих мест, оживляется экономика. Подобные парки – явление из мира промышленности, а эта сфера для массовой аудитории малопонятна. Что же скрывается за названием «индустриальный парк» и какая от него польза, объясняет председатель совета директоров Холдинга КиПиАй Роман Караулов.

Что такое индустриальный парк?

У знаменитого реформатора начала XX века Петра Столыпина была мечта – создать класс фермеров. Сначала должны были появиться небольшие хозяйства, самым успешным предстояло укрепиться и создать вокруг себя более мелкие формы собственности. В идеале – конгломераты, объединяющие сельхозпроизводителей и промышленников. Как мы знаем, реализовать идею не получилось. Потом соединить хозяйства пытались в рамках коллективизации, позже – создавали государственные совхозы.

Стремление создать единую систему производства – нормальное явление. Такая форма экономически обоснована: она объединяет заинтересованных предпринимателей, удешевляет издержки и потенциально способна создать опорную точку роста целого региона.

Так что такое индустриальный парк (иногда его называют промышленным, разницы нет)? Проще сравнить, как ни странно, с ритейлом. Формы у магазина могут быть разные – зависит от задач, которые пытается решить предприниматель. Например, вложиться в строительство собственного здания, занять его и спокойно реализовывать продукцию. Некоторые выкупают первый этаж здания и делают из него небольшой универмаг. Туда приходят микропредприятия, выигрывающие от большего потока клиентов. Подобные универмаги по своей сути недалеко ушли от крытых рынков.

Самая развитая форма, объединяющая крупных и мелких представителей ритейла под одной крышей – молл. Это крупные объекты со своей администрацией и развитой инфраструктурой. В моллах действуют зоны отдыха, кинотеатры, фудкорты и много чего ещё.

Караулов Роман Сергеевич: «Индустриальный парк работает по системе, похожей на молл. Это единая промышленная площадка, на территории которой работают несколько предприятий. Они получают готовые коммуникационные решения и помещения для работы. К тому же синергия соседствующих бизнесов даёт хорошие результаты».

Как это устроено

Руководит хозяйственными процессами в индустриальном парке управляющая компания. Это организация, которой принадлежит индустриальный парк, или ей доверили управлять им. Резиденты индустриального парка – компании, ведущие деятельность на его территории. Соответственно, якорный резидент занимает большую часть парка.

Промышленный парк «Северный» (Белгородская область)

Опытные стартаперы наверняка задались вопросом, чем отличается индустриальный парк от технопарка? Всё дело в конечном продукте. Самый известный технопарк в мире – Силиконовая долина в США. Там открываются и работают IT-компании, стартапы, построенные вокруг новизны идеи. В России самый известный технопарк расположен в Сколково.

Индустриальный парк завязан на промышленном производстве. Площадки индустриальных парков делятся на два типа: браунфилд и гринфилд. Первые возводились на базе прежних промышленных предприятий. Например, восстановили заброшенный завод, привезли новое оборудование и дали помещениям новую жизнь. Гринфилд – возведение парка с нуля, практически в чистом поле.

Караулов Роман Сергеевич: «Может показаться, что индустриальный парк создаётся исключительно для нужд крупного бизнеса. Это не так. Малым и средним предприятиям выгодно быть резидентами парка. Бизнесу не нужно возводить собственные мощности и производственные помещения. Возможные партнёры или подрядчики тоже находятся поблизости. Получается ощутимая экономия средств и времени».

Сколько индустриальных парков в России

Технически индустриальные парки стали появляться в стране в конце 90-х годов. Однако в современном понимании их развитие началось с 2005 года, когда приняли закон об особых экономических зонах. К 2013 году ввели 80 парков, а к 2017 году их количество увеличилось в два раза. Благодаря этому появилось 2121 компаний, которые создали суммарно более 125 тысяч рабочих мест.

Индустриальный парк «Аврора» (Республика Дагестан)

На момент написания этой статьи в России действует 118 индустриальных парков, создаётся ещё 63. Общая площадь индустриальных парков составляет 45 тысяч гектар. Это как два Калининграда или один Нижний Новгород.

На территории действующих и строящихся индустриальных парков построили 605 тысяч квадратных метров офисной недвижимости и 6,5 миллионов квадратных метров производственных помещений.

Караулов Роман Сергеевич: «Для резидентов индустриальных парков могут действовать налоговые льготы и иные преференции. В каждом регионе – свои. Например, в Московской области предприниматели освобождаются от уплаты налога на имущество в течение 4 лет. Также государство поддерживает организации, строящие промышленные парки. Ежегодно выделяется более 5 миллиардов рублей».

Индустриальные парки правда настолько хороши?

В мире бизнеса постоянно приходится искать арендодателей, подрядчиков, поставщиков, других контрагентов, ездить между ними или звонить и лично договариваться об условиях работы. Это захватывающе, но отнимает драгоценное время. Индустриальный парк решает многие эти проблемы. Поэтому он является привлекательной формой организации как для бизнеса, так и для государственных структур.

Внутри одного из помещений Брянского промышленного парка

В 2015 году Министерство обороны России решило отказаться от традиционной системы хранения. В стране функционирует 530 складов площадью 12 тыс. га. К 2021 году их планируют заменить 25 производственно-логистическими комплексами. Иными словами, индустриальными парками.

Под Подольском действует индустриальный парк «Сынково». Скоро из него сделают экспериментальную площадку формата Light Industrial. Получается такой коворкинг, но для промышленников. Это будут производственные площадки для малого и среднего бизнеса с арендными площадями от 500 квадратных метров. Следующий подобный проект планируют запустить в Дубне.

Караулов Роман Сергеевич: «Инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации напрямую зависит от развития промышленных парков. Первая десятка регионов рейтинга инвестиционного климата лидирует и по количеству индустриальных парков. Получается, российские и зарубежные инвесторы видят будущее именно в парках».

Холдинг КиПиАй: советы для малого бизнеса

Современная экономика промышленных парков ориентируется на якорных резидентов. Для средних и мелких арендаторов площадей управляющие компании готовы предложить комфортные условия.

Бизнес получает готовую производственную площадь, обеспеченную электричеством, водой, отоплением и иными коммуникациями.

Индустриальные парки на этапе планирования формируют универсальные корпуса с небольшой площадью. Как правило, их готовят для малого и среднего бизнеса.

Управляющая компания – помощник резидентов. Она должна предоставлять логистические, инженерные, телекоммуникационные и другие услуги.

Перед переговорами с управляющей компанией имеет смысл проверить, какие налоговые льготы предоставляются резиденту конкретного индустриального парка.

Караулов Роман Сергеевич. Краткая справка

Роман Караулов – председатель совета директоров Холдинга КиПиАй. Компания является одним из лидеров стратегического консалтинга для бизнеса и органов власти. Одно из главных направлений работы Холдинга КиПиАй – разработка проектов индустриальных парков, их реализация и дальнейшее развитие. Каждый подобный проект объединяет усилия ведущих специалистов отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной власти и потенциальных инвесторов. В 2018 году холдинг стал почётным членом Ассоциации индустриальных парков России. Также в рамках Холдинга КиПиАй с 2015 года развивается сельскохозяйственное направление деятельности.

Караулов Роман Сергеевич

В рамках своей работы Холдинг КиПиАй участвовал в разработке более 30 промышленных парков. Один из последних проектов – создание первого парка на территории Камчатки. Проект «Нагорный» формируется под нужды пищевой промышленности региона. На территории планируется установить производственные помещения и выставочный комплекс.

Холдинг КиПиАй является разработчиком подпрограммы «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №32.