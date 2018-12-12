Суд разрешил снести скандальный ТЦ "Куб" в Симферополе

Скандальный торговый центр "Куб" доживает в Симферополе свои последние дни. Арбитражный суд Калуги все же признал объект самовольным, и есть все основания полагать, что к Новому году площадь имени Куйбышева очистят от этого многоэтажного здания.

Строение признали незаконным еще в 2017 году, но снос отложили, так как собственник решил отстаивать право на торговый центр в суде.

- Арбитражным судом Центрального округа города Калуги объект признан самовольным. И уже на основании данного постановления будет возобновлено арбитражное дело в суде Республики Крым по сносу данного объекта, - рассказала замглавы администрации города Симферополя Татьяна Свириденко на оперативно-хозяйственном совещании. - И уже по результатам рассмотрения данного дела будет принято решение. Когда? По срокам - это судебная процедура, и все в рамках закона. Конечно же, мы стараемся, чтобы все было оперативно.

"Куб" признали самовольным: замглавы администрации города Симферополя Татьяна Свириденко 00:00 00:00

- Город выиграл дело. В течение пяти дней будет принято решение, и «Куб» будет снесен, - заверила врио главы администрации Наталья Маленко.

"Куб" вырос на площади Куйбышева еще в украинские времена. По мнению многих симферопольцев, торговый центр изуродовал рынок.

- Кошмарно выглядит это строение! - заявила "Комсомолке" местная жительница Анастасия. - Мне он сразу не понравился, этот "Куб". Была нормальная площадь, а эта стекляшка - просто жуткий сон архитектора, ни стиля, ни красоты, ни пользы особой.

- Да все равно, в общем-то, есть он или нет, - пожимает плечами симферополец Игорь. - Я там ничего не покупал никогда, но вроде есть люди, которые туда ходят. Иначе б давно закрыли.

Впервые о сносе "Куба" заговорили еще в 2015 году, причем на самом высоком уровне. Убрать торговый центр с площади поручил глава республики Сергей Аксенов. Однако процесс все не шел. Тогдашний мэр крымской столицы Геннадий Бахарев объяснял журналистам, что власти пытаются связаться с собственником и арендаторами, однако бизнес не идет на контакт.

В 2017 году Совмин Крыма признал ТЦ "Куб" самовольной постройкой. Весной 2018 года его отключили от водо- и энергоснабжения. Торговый центр закрыли, помещения, входы в центральный и цокольный этаж опломбировали. Предприниматели, которые арендовали торговые площади рядом, сами начали разбирать ларьки и вывозить товар. Им пообещали выделить новые места для торговли.

Снести сам "Куб" планировали 28 мая этого года. Но Арбитражный суд Крыма запретил демонтаж, удовлетворив иск собственника. Администрация Симферополя обжаловала это решение.

После сноса "Куба" власти планировали благоустроить площадь и создать там зону отдыха - сквер с фонтаном.

Сносом торгового центра администрация ограничиваться не будет. Наталья Маленко отметила, что рядом с Куйбышевским рынком осталась еще "куча разных шалманов, магазинов одежды, которые давно надо убрать".

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