В Феодосии хотят открыть яхт-клуб для мальчишек и девчонок

Белый парус над морской волной - от такой картинки дух захватывает у взрослых и детей.

- Пацаненком грезил парусниками, но не сбылось, хотя и рос в приморском городе Феодосия, - рассказывает «КП-Крым» Александр Шкалин. - Вот и решил, так пусть тогда нынешние мальчишки осуществят мою мечту.

Нашлись у Александра единомышленники. В итоге родилась идея создать Центр детского парусного спорта - «Парус». Для чего и была организована Автономная некоммерческая организация «Совморин», которую возглавила одноклассница Александра Шкалина - Людмила Зубова.

Чиновники только на словах «за», а на деле ничем не помогают

- Поделились идеей в 2015 году с городской администрацией Феодосии. Нам сказали - денег нет и не дадим, а вот участок береговой линии выделим, - говорит Шкалин. - Мы же денег и не просили! Нам от местных властей нужна только земля под базу.

Под Парус выбрали место, где река Байбуга впадает в Черное море. Это мелководная природная гавань, где очень удобно и, главное, безопасно спускать учебные яхты с маленькими детьми на воду и проводить занятия. Хорошо место и тем, что находится в черте города, родителям не нужно куда-то везти своего ребенка.

"Парус" просит отдать ему спасательную станцию

- Три года подряд мы обращаемся в различные кабинеты с просьбой выделить этот участок, - продолжает Шкалин. - Пока безрезультатно. Везде одобряют нашу инициативу, но решающее слово остается за администрацией города Феодосии. Глава городской администрации Сергей Фомич вроде не отказывает, на словах «за», но никаких конкретных распоряжений в пользу Центра не отдает.

Парусный спорт - это сезонный вид спорт. И чтобы занять ребят в холодное время года, инициаторы проекта просят у властей отдать им здание бывшей «спасательной станции», находящееся рядом с участком, которое облюбовали под Парус.

- Здесь для ребят можно организовать различные кружки и секции, чтобы мальчишки не болтались без дела, проводить теоретические занятия - объясняет инициатор проекта. - Власти - опять же на словах- обещают нам часть этого здания, которое уже наполовину превратилось в руины.

«Мы будем наращивать мускулы. Покупать, чинить, реставрировать!»

Центр детского парусного спорта пока бездомный, но, несмотря на перипетии, его организаторы готовят материальную базу.

- Сами строили, сами восстанавливали. Принимали в дар и покупали. Итого 13 плавсредств - достаточно для простой спортивной школы, - Александр Шкалин с гордостью перечисляет: - у нас есть два швертбота «Оптимист», шесть учебных яхт класса «Финн», одна яхта класса «Кадет», требующий ремонта корпус крейсерской яхты класса «Таурус», катера класса «Нептун» и «Сивуч», байдарка.

На одних судах хоть сейчас в море выходи, другие еще нужно доводить до ума.

Путешественник Федор Конюхов и Александр Шкалин

Купили два акваланга, маски, ласты - будущие курсанты должны изучать все, что связано с морем.

- Мы будем наращивать мускулы. Покупать, чинить, реставрировать! - решительно настроены создатели «Паруса». - Ведь программа развития яхтинга в Крыму принята Правительством России, а значит по-другому и быть не может!

КСТАТИ

В 2017 году по инициативе АНО «Совморин» заложен и освящен камень на месте часовни святого праведного воина Федора Ушакова и Центра парусного спорта. Чин освящения провел митрополит Керченский и Феодосийский Платон. В церемонии участвовал известный путешественник и почетный руководитель Центра Федор Конюхов-представитель Академии художеств РФ, автор проектачасовни и детского яхт-клуба.

ВАЖНО

Главная задача Центра детского парусного спорта - гармоничное развитие детей и подростков Феодосийского административного округа, в том числе,детей с особенностями развития и ограниченными возможностями.

ЗВОНОК ЧИНОВНИКАМ

«Приходите на прием»

Сергей Фомич, глава администрации города Феодосии:

- Знаю, что рассматривался такой вопрос. Пусть Александр Шкалин и Людмила Зубова придут ко мне на прием - все документы вместе поднимем, так гораздо быстрее будет.

Станислав Крысин, экс- глава администрации города Феодосии (занимал пост с июня 2016 по август 2017 года):

- Хорошее и нужное дело - развитие парусного спорта в Крыму, да еще с участием детей. Знаю, что люди в инициативной группе болеют за проект всей душой и сердцем. По-хорошему Центр должен был заработать еще в прошлом году. Моя команда с заместителями активно содействовали решению проблем. Уверен, что если бы я остался мэром, приложил бы максимум усилий для того, чтобы Центр заработал.