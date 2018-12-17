2018-12-18T12:25:14+03:00
Политика

"Крым не боится, а вот незалежной бояться стоит": Как на полуострове прокомментировали возможную провокацию со стороны Украины

Соседнее государство готовится к очередному подстрекательству на российской границе [видео]
Александра КОРШУНОВА
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Депутат уверен, что Россия - это сплоченное государствоДепутат уверен, что Россия - это сплоченное государствоФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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В понедельник, 17 декабря, глава МИД России Сергей Лавров на радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовке Украиной вооруженной провокации на границе с Россией. Но он отметил, что спецслужбы принимают все необходимые меры для предотвращения таких эксцессов.

И пообещал, что Москва ответит ответит на любые подобные действия Киева.

- Он (Порошенко) получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю. Это наша страна, это наши границы, - подчеркнул он.

И на крымском полуострове убеждены, что если на Украине решатся на провокацию, то "мало не покажется".

- Сергей Лавров в своей речи все точно сказал. Я думаю, что со стороны Киева это просто отвлекающий маневр. Говорят про Крым, а могут ударить в Донецке. Единственное, хотелось бы, чтобы Россия все-таки защитила от нападения Луганск и Донецк. И предупредила Украину и напомнила ей о том, что там наши граждане. Ведь там много людей с российскими паспортами. И, если мы их не защитим, то это, конечно, скажется на всей ситуации не только в Российской Федерации, но и везде. А еще Украине надо помнить, что если они хотят завязать войну, то будут воевать не с мальчиками, а с серьезной армией, - отметил депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов.

Он предположил, что Украина надеется, что Европа или Америка ее защитит.

- Но это вряд ли будет. Еще раз говорю: им эта война не нужна. А наш народ верит в возможности российской армии и флота, поэтому ничего серьезного Украине подготовить не получится.

А крымский политолог Владимир Джаралла вообще назвал возможность такой провокации "самоубийственным шагом" для незалежной. Крым, по его словам, не боится, а вот незалежной бояться стоит.

- Высшее руководство России отличается тем, что обладает всей полнотой информации и весьма сдержанно в словах и действиях. Поэтому к этому заявлению надо отнестись серьезно. Почему украинские агрессоры могут пойти на такой самоубийственный шаг понятно: они оценивают результат керченской провокации как успешный. Разумеется, они позорно проиграли и, по сути, стали в политическом смысле никем. Однако их заказчики из-за океана были довольны, и это для них главное. Мне даже интересно, что будет в этот раз. И даже лелею надежду, что ответ не только будет сокрушительным, но и окончательным для этого "цирка уродов", находящегося у власти нашего северного соседа. Но может ничего и не произойдет, именно потому, что министр Лавров показал, что нам все известно и их не боятся. А вот им бояться стоит, - подчеркнул политолог.

Напомним, в ноябре Украина устроила провокацию в Черном море, в территориальных водах Российской Федерации. Тогда три военных корабля не реагировали на сигналы и команды российских пограничников и двигались к Керченскому проливу.

На полуострове отметили, что это ничто иное, как "очередная авантюра" со стороны украинских властей.

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О провокациях со стороны Порошенко.

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