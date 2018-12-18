«Егор теперь боится ездить в маршрутках»: В Севастополе водитель не выпускал из автобуса ребенка-льготника и требовал денег

«НЕ ВЫПУЩУ, ПОКА НЕ РАСПЛАТИШЬСЯ»

11-летний севастополец Егор возвращался из школы домой. Учится ребенок в городе, а живет - на мысе Фиолент, в получасе езды на автобусе. Обычно его подвозит папа, но в тот день не смог – забирал дочек с кружка на другом конце города. Вполне взрослый для самостоятельной поездки мальчик отправился на остановку и сел в автобус №3, следующий до Фиолента.

В Севастополе принято платить не на входе, а на выходе. На нужной остановке парнишка показал водителю удостоверение, дающее право на бесплатный проезд в общественном транспорте. И тут двери автобуса захлопнулись.

- У нас большая семья, 10 детей, и приходится, конечно, ребятам ездить на маршрутках. Сын позвонил в слезах, сказал, что его водитель не выпускает из автобуса, потому что он не заплатил. Хотя Егор показывал удостоверение, позволяющее ездить бесплатно, - поделилась с «Комсомольской правдой - Крым» мама мальчика Светлана Королева. - Когда сын попросил выйти на остановке, водитель сказал «не выпущу, пока не расплатишься». Ребенок ответил, что у него нет денег, начал рыдать. Но автобус не остановился.

Светлана запаниковала и позвонила по номеру 112.

- Я спросила, что делать, если ребенка увозят в неизвестном направлении. А на второй линии мне уже звонил Егор, и, всхлипывая, сказал, что за него расплатились. Водитель все-таки выпустил.

По словам мамы мальчика, ему пришлось идти домой полкилометра. Семья живет в дачном массиве, тротуаров там до сих пор нет, так что ребенок шел прямо по проезжей части.

- Дома Егор рыдал, теперь боится ездить в маршрутках. Ночью ему снятся кошмары, он у нас очень впечатлительный, - продолжила Светлана.

Женщина обратилась в полицию и Следком.

В пресс-службе Следственного комитета по Севастополю КП-Крым сообщили, что сейчас изучают все изложенные в СМИ сведения и обстоятельства происшествия с несовершеннолетним. Далее действиям водителя дадут правовую оценку.

МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В СУД

Отметим, что до декабря в севастопольских маршрутках не действовали льготы на проезд. Но всех перевозчиков до 1 декабря обязали заключить договоры и перейти на регулируемый тариф. Только в этом случае власти получают законодательное основание выплачивать предприятиям компенсацию за провоз льготников.

- Перевозчик на данном маршруте до сих пор работает по нерегулируемому тарифу, - объяснили КП-Крым в Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. - Со стороны Департамента транспорта проведена разъяснительная работа с перевозчиком по недопущению повторения подобной ситуации в дальнейшем, а также о привлечении данного водителя к дисциплинарной ответственности. В случае, если, по мнению родителей ребенка, меры, предпринятые к водителю, окажутся неудовлетворительными, они вправе добиться более существенных мер ответственности в судебном порядке.

Частный перевозчик, который замешан в скандале, уже не раз оказывался в центре внимания СМИ.

Так, в 2015 году он отменил маршрут №32, связывающий Инкерман с Корабельной стороной, и сократил маршрут № 117. В обеих случаях он мотивировал свои действия по сокращению и отмене маршрутов их низкой рентабельностью.

В 2016 тот же перевозчик не подал вовремя документы для продления контракта на перевозку пассажиров по маршруту №33. Из-за этого люди стояли в ожидании транспорта на остановках практически по два часа.

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