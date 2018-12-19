2018-12-19T19:25:38+03:00
Политика

5 тысяч крымчан без гражданства РФ смогут получить паспорт по упрощенной процедуре

Это коснется и жителей Донбасса
Александра КОРШУНОВА
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Такой законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФТакой законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФФото: Александра КОРШУНОВА
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Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который упрощает получение российского гражданства для иностранцев. Он наделяет главу государства определять, какие категории из них имеют право на его приобретение в упрощенном порядке.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, это важный закон, который позволит подать ходатайство о включении ряда крымчан. Ведь некоторые жители столкнулись со сложностями при получении гражданства России.

- Ко мне достаточно часто обращаются крымчане, которые на дату воссоединения Крыма с Россией временно проживали за пределами Крыма и были, что стало определяющим, сняты с регистрационного учета - по причине учебы, работы, лечения и другим. Количество таких людей по различным данным может достигать 5 тысяч человек. Большинству из них приходится, далеко не всегда успешно, проходить все процедуры, доказывая свое право на российское гражданство, - отметил Козенко.

Конечно, этот закон позволит президенту направить ходатайство, чтобы включить эту категорию крымчан «в перечень попадающих под упрощенную процедуру получения российского гражданства».

Депутат подчеркнул, что такие изменения дадут возможность жителям ДНР и ЛНР также получать российский паспорт в упрощенном порядке.

Козенко уверен, что нужно принимать в гражданство еще и по основному месту жительства по основному месту жительства в Донбассе или на Украине, без необходимости постоянного проживания на территории РФ.

- И безусловно подобные меры упростили бы жизнь людям, которые находятся на территории России, но по формальным признакам не получили статус беженцев. Подобный подход позволит республикам Донбасса сохранить ценные кадры, а для России иметь важный стратегический ресурс, - уверен депутат.

Напомним, "КП-Крым" написала о том, как получают гражданство России жители из ДНР. Одна жительница Донецка рассказала нам историю бумажной волокиты и всех сложностей с которыми ей пришлось столкнуться.

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