Главный архитектор Ялты пропал без вести

Сотрудники правоохранительных органов Крыма объявили в розыск главного архитектора Ялты. 31-летнего мужчину никто не видел после 28 ноября, когда он ушел из профильного городского департамента.

Как сообщили в МВД России по Республике Крым, сейчас устанавливается местонахождение Эдема Керимова. Правоохранители обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, с просьбой сообщить об этом в органы внутренних дел.

В администрации города рассказали, что Керимов должен был выйти с больничного 3-5 декабря, но этого не произошло.

- Мы не знаем, где он. Никакой больше информацией не владеем, - добавили в администрации.

ВАЖНО

Эдем Сеит-Ибрахимович Керимов, родился 27 декабря 1986 года.

Керимова не видели после 28 ноября. Фото: пресс-служба МВД России по РК

Уроженец города Чичика Ташкентской области Узбекской ССР, зарегистрирован в Симферополе.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 185-187 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, губы средние, брови дугообразные.

Предположительно одет в: серую куртку с капюшоном на меху, брюки темного цвета и ботинки темного цвета.

При себе предположительно имеет ноутбук.

Обращаться по телефонам: (3652) 667-588, +7-978-859-59-35 или по телефону 102.

Напомним, в мае в Крыму провал бывший украинский депутат Виктор Штепа. Он отдыхал в поселке Витино в Марьиной Роще в Сакском районе.

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