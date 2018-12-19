2018-12-19T18:58:42+03:00
Общество

Главный архитектор Ялты пропал без вести

Мужчина не вышел с больничного
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Мужчина должна был выйти с больничного в начале декабря. Фото: МВД России по РК. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыМужчина должна был выйти с больничного в начале декабря. Фото: МВД России по РК. Фото: пресс-служба администрации Ялты
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов Крыма объявили в розыск главного архитектора Ялты. 31-летнего мужчину никто не видел после 28 ноября, когда он ушел из профильного городского департамента.

Как сообщили в МВД России по Республике Крым, сейчас устанавливается местонахождение Эдема Керимова. Правоохранители обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, с просьбой сообщить об этом в органы внутренних дел.

В администрации города рассказали, что Керимов должен был выйти с больничного 3-5 декабря, но этого не произошло.

- Мы не знаем, где он. Никакой больше информацией не владеем, - добавили в администрации.

ВАЖНО

Эдем Сеит-Ибрахимович Керимов, родился 27 декабря 1986 года.

Керимова не видели после 28 ноября. Фото: пресс-служба МВД России по РК

Керимова не видели после 28 ноября. Фото: пресс-служба МВД России по РК

Уроженец города Чичика Ташкентской области Узбекской ССР, зарегистрирован в Симферополе.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 185-187 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, губы средние, брови дугообразные.

Предположительно одет в: серую куртку с капюшоном на меху, брюки темного цвета и ботинки темного цвета.

При себе предположительно имеет ноутбук.

Обращаться по телефонам: (3652) 667-588, +7-978-859-59-35 или по телефону 102.

Напомним, в мае в Крыму провал бывший украинский депутат Виктор Штепа. Он отдыхал в поселке Витино в Марьиной Роще в Сакском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму пропал бывший усинский депутат Виктор Штепа

Не исключено, что мужчина утонул (подробнее).

В Крыму ищут матроса, пропавшего в море

Мужчина свалился с палубы рыболовецкого судна (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов
Реконструкцию набережной Евпатории хотят закончить раньше
На территории Крыма нашли более 1600 самостроев
В Крыму провели учения боевые расчеты дивизиона С-400
Маленко озвучила, кого хочет сделать заместителем главы администрации Симферополя
Улицу Авиационную в Симферополе открыли для движения автомобилей
На главной елке Симферополя загорятся праздничные огни 19 декабря
Сегодня крымский суд рассмотрит апелляции задержанных украинских моряков
Четыре авиарейса Москва-Симферополь задерживаются из-за плохой погоды в Крыму
На предновогоднюю ярмарку в Симферополе запустят бесплатные автобусы
Нерадивого подрядчика в Крыму оштрафовали на почти 5 миллионов за плохой ремонт больницы
Крымчанин сбил на машине судебного пристава, который пришел изъять его имущество
День Святого Николая Крым встретит усилением ветра
Депутаты Ялты "сделали важный шаг" для игорной зоны на Южном берегу
Службу капстроя Крыма включили в Минстрой республики
В Крыму 45-летняя женщина попала под электричку
Бывшего замглавы Керчи посадили почти на 8 лет и оштрафовали на 2 миллиона
В Симферополе по учебной тревоге эвакуировали два торговых центра
Жительница Украины в дамской сумочке пыталась пронести в Крым почти 2 килограмма золота
В аэропорту «Симферополь» открыли туристический центр
Из Украины в Крым пытались ввезти 122 килограмма запрещенной продукции