Что приготовить на новогодний стол - 2019

Совсем скоро нам предстоит встретить год Желтой Земляной Свиньи – год богатства и изобилия, ума и справедливости! С этими качествами ассоциируется символ наступающего года – и этих благ сайт koolinar.ru желает всем читателям! И вместе с пожеланиями хотим подарить несколько полезных советов для оформления новогоднего стола!

Главный принцип праздничного стола для встречи года Свиньи – разнообразие! Свинья, как известно, животное всеядное – но это вовсе не значит, что на стол можно подавать что угодно, не заботясь об эстетике, не придавая значения оформлению. Напротив: стол оформляем изящно, продуманно, хоть и без излишней броскости.

Единственный продукт, который не рекомендуется для новогоднего меню – это свинина. Всё-таки к символу года нужно отнестись с уважением! Впрочем, и без свинины можно приготовить прекрасный праздничный ужин, оригинальный, сытный и полезный.

Итак, какие же блюда мы рекомендуем поставить на стол в ожидании боя часов? Обратите внимание на нашу подборку рецептов на Новый год!

Закуска

Возбуждает аппетит и вызывает желание приступить к основному блюду. Как ни удивительно, в год Свиньи будут уместны закуски из рыбы и морепродуктов: икры, крабов, креветок. Подходящие новогодние закуски на нашем сайте – это к примеру «Романтическая креветка» и «Канапе Улитка» с копченой рыбой и кремом из икры карпа.

Салат

Рекомендуется готовить сразу два-три салата, причём разных – например, овощной и мясной. Уместными будут и рыбные салаты, если их красиво оформить: так, из всем известной «селёдки под шубой» можно сделать шедевр. Лучшие салаты из нашей подборки: «Браво» с пикантной заправкой, рыбный салат с тунцом – и, конечно же, оригинальная версия «Цезаря!

Основное блюдо (мясное)

Помним, что свинину на новогодний стол-2019 лучше не ставить. А вот, например, жареная утка с апельсинами или изысканные рулетики из говядины – отличный выбор! Наслаждаясь этими блюдами – вкусными, питательными, привлекательно сервированными – вы ни на минуту не пожалеете, что отказались от свинины!

Гарнир

В этом году мы подготовили для вас особенно много гарниров на основе риса с овощами. Добавляя различные ингредиенты – нут, фасоль, чеснок, пряности – вы получите отличный гарнир, гармонирующий и с уткой, и с говядиной.

Десерт

Встречая новый 2019 год, нельзя забывать о сладком! Рекомендуем легкие десерты, не перегружающие желудок: к примеру, кофейное или клубничное желе.

Напитки

Зима-2019 обещает быть суровой — поэтому отдайте предпочтение горячим напиткам. Наш фаворит этого сезона – глинтвейн в самых различных вариациях. Знаете ли вы, например, что глинтвейн бывает белым? А в чём особенность глинтвейна «Шехерезада»? Ну а для семейного праздника готовим безалкогольный глинтвейн, который понравится даже детям!

Сервируя новогодний стол, не забудьте про приятные сюрпризы: каждому гостю будет очень приятно получить небольшие вкусные подарки. Например, всем понравится австрийское рождественское миндальное печенье или же имбирное печенье в форме милых домиков, расписанных глазурью.

Хотите, чтобы 2019 год оказался счастливым, приносил удачу, счастье, богатство и любовь? Сотворите незабываемый праздник — и новогоднего настроения хватит как минимум на двенадцать месяцев!