2019-01-07T14:15:29+03:00
Общество

Часть Крыма из-за снегопада осталась без света

Электричества нет в 17 населенных пунктах
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Без света остались больше 6 тысяч крымчан.Без света остались больше 6 тысяч крымчан.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть жителей Крыма на Рождество остались без света. Отключения произошли 7 января из-за налипания мокрого снега на линии электропередач. Ситуация осложнена еще и тем, что бригадам сложно добираться до мест аварийных отключений, машины застревают в снегу.

- Обесточены десять воздушных линий, одна из которых частично. Без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов, из них 6 – частично. Это больше более шести тысяч абонентов, - сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Сильнее всего пострадали Ленинский район и Керчь. Также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

Вернуть свет в дома крымчан пытаются 20 бригад, в которых задействованы 42 специалиста.

- Также для ликвидации последствий непогоды привлечены 20 единиц спецтехники. Доступ техники к местам аварийно-восстановительных работ затруднен толстым слоем снежного покрова, в котором вязнут машины, - пояснили электрики.

КУДА ЗВОНИТЬ

Об отключениях света сообщайте на «горячую линию» «Крымэнерго» по телефонам:

- 8 800 50 60 007 - с мобильного

- 0 800 50 60 007 - со стационарного

+7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).

КАК ПОГОДКА

В Крыму до 8 января сохранится опасность схода лавин. Объявлено штормовое предупреждение.

- 7, 8 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Температура воздуха ночью -3…-8, днем 0…-5. На южном и восточном побережье ночью и днем -2…+3, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

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