2019-01-07T12:17:18+03:00
Общество

В Крыму до 8 января сохранится опасность схода лавин

В горах выпало больше 30 сантиметров снега
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Проезд на Ай-Петри закрыт с 4 января.Проезд на Ай-Петри закрыт с 4 января.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму 7 и 8 января сохраняется опасность схода нежных лавин. Об этом сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В горах выпало больше 30 сантиметров снега. Проезд на Ай-Петри перекрыт. Водителям советуют по возможности воздержаться от поездок в эти дни.

- Будьте предельно внимательными во время дорожного движения, не выезжайте на авто, если машина технически не подготовлена к движению в сложных погодных условиях, помните о соблюдении дистанции и выборе скоростного режима, - говорят спасатели.

В горах выпало больше 30 сантиметров снега. Проезд на Ай-Петри перекрыт.

Напомним, 4 января около сотни машин и 300 человек были заблокированы из-за схода снежных лавин на Ай-Петри. Больше 12 часов спасатели разгребали снег и освобождали автомобилистов. в 6 часов движение на трассе было возобновлено, но позже въезд на Ай-Петри запретили и установили предупреждающие знаки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе улицы противогололедными смесями обрабатывали 14 спецмашин
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
Погода в Крыму на 7 января: днем до -4, снег, гололедица
В Крыму провели военные учения с комплектом «Бал»
Крымские спасатели помогли заблудившимся в горах туристам
В Симферополе тысячи человек остались без воды
В Крыму штормовое предупреждение: сильный снег и порывистый ветер
В Крыму за девять месяцев прошлого года увеличилось производство свинины, мяса птицы и творога
В крымские села, обесточенные непогодой, вернули свет
В Симферопольском районе тушили пожар в нежилом доме
В Крыму за новогодние праздники отдохнули почти 70 тысяч туристов
В Крыму снова могут сойти снежные лавины
Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Крыму
На Рождество в центре Севастополя ограничат движение транспорта
Крым вошел в ТОП-5 самых дорогих «однушек» в России