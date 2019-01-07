В Крыму до 8 января сохранится опасность схода лавин

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:17:18+03:00

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В Крыму 7 и 8 января сохраняется опасность схода нежных лавин. Об этом сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В горах выпало больше 30 сантиметров снега. Проезд на Ай-Петри перекрыт. Водителям советуют по возможности воздержаться от поездок в эти дни.

- Будьте предельно внимательными во время дорожного движения, не выезжайте на авто, если машина технически не подготовлена к движению в сложных погодных условиях, помните о соблюдении дистанции и выборе скоростного режима, - говорят спасатели.

В горах выпало больше 30 сантиметров снега. Проезд на Ай-Петри перекрыт.

Напомним, 4 января около сотни машин и 300 человек были заблокированы из-за схода снежных лавин на Ай-Петри. Больше 12 часов спасатели разгребали снег и освобождали автомобилистов. в 6 часов движение на трассе было возобновлено, но позже въезд на Ай-Петри запретили и установили предупреждающие знаки.