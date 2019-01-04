Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Крыму
С 4 января на полуострове заметно ухудшилась погода
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В пресс-службе главка МЧС по Крыму предупреждают о возможном сходе лавин в крымских горах.
- По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине суток 4 января, в течение суток 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин, - говорят в МЧС.
И предупреждают туристов не совершать пока походы в горы.
Синоптики ранее сообщали об ухудшении погоды. На 4 января было объявлено штормовое предупреждение. 5 и 6 января, по прогнозам синоптиков, снег и морозы в регионах полуострова.
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