«Решили поиграть в демократию»: Аксенов прокомментировал заявления о притеснении прав человека в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал принятую резолюцию Генассамблеии ООН о «милитаризации полуострова» и политике европейских государств по отношению к республике.

- Враги и дальше против нас будут действовать. Я не думаю, что они сменят тактику или стратегию, пока на должностях в этих странах будут остаться те персонажи, которые руководят сегодня. Но считаю, что здравый смысл и справедливость, которая у нас с вами есть, всегда побеждает. Мы знаем, что никого здесь не притесняют, ни по национальному, ни по конфессиональному признаку. Более свободной ситуации, которая сейчас есть, наверное, в Крыму вообще никогда не было. Пусть коллеги посмотрят, как нарушались права человека при Украине. А о правах русских никто не говорит. Но почему-то европейские комиссары никогда не выступали за защиту прав нацменьшинств, а сейчас все проснулись и решили играть в демократию, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, глава республики и рассказал о работе национальной дипломатии. Он считает, что именно такой формат работы в нынешних условиях больше сближает, чем действия должностных лиц и чиновников.

- Над всеми довлеет тень США, которая за всеми наблюдает, и никому не дает двигаться ни в одну, ни в другую сторону. Вот все, кто приехали, коллеги, которые в течение года посещали различные зарубежные мероприятия, делились впечатления. Дмитрий Полонкий (вице-премьер правительства РК - прим.ред.) с кем-то там кофе обливался, боролся. Я просто говорю, что приезжают с таким настроением, что нужно было собраться с мыслями и, не отвлекаясь на провокации, попытаться высказать свою позицию, - резюмировал Аксенов.

Глава отметил, что некоторым делегация это все-таки удалось сделать. Также он рассказал, что в Крыму всегда рад приезду иностранных журналистов.

- Мы максимально давали возможность увидеть ситуацию своими глазами и высказать свое мнение. Но сарафанное радио свои результаты приносит. В последний раз греческие журналисты приехали, были в аэропорту «Симферополь». Но в ряде СМИ дали информацию, что пообщались с водителями такси. И 4 из 5 довольные сегодняшней ситуацией ситуацией. Это для иностранных журналистов являлось лакмусовой бумажкой, - уверен глава.

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