Принятие Генассамблеей ООН резолюции по нарушению прав человека в Крыму на полуострове назвали "антироссийской истерией"

Принятая Генассамблеей ООН резолюция по нарушению прав человека в Крыму на полуострове назвали проявлением "антироссийской истерии". Такое мнение выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Напомним, на заседании Генассамблеи ООН 65 представителей стран проголосовали за принятие резолюции Украины по нарушению прав человека в Крыму. Против высказались 27 стран, 70 - воздержались от голосования.

- В очередной раз, когда Генассамблея ООН принимает такие резолюции, мы наблюдаем дискредитацию данного очень влиятельного международного института, ведь принятая резолюция в полной мере противоречит той ситуации, которая складывается на полуострове относительно соблюдения прав человека. Но положительный момент - количество стран, которые проголосовали против и воздержались, доминирует над теми, кто поддержал данную резолюцию, - отметил Ганжара.

Он добавил, что ООН стала площадкой игры в одни ворота, поскольку организация потакает позиции Украины.

- Мы понимаем, что все это построено на двойных стандартах. И, к сожалению, они выдумывают то, чего нет. При этом, когда мы наблюдаем картину нарушения прав человека на Украине, почему-то ни ООН, ни другие международные организации никаких резолюций не принимают. Понятно, что все эти резолюции - просто нагнитание антироссийской истерии. Здесь, как мы видим, они много лет принимают подобные вещи. Но никто в мире уже особого внимания на это не обращает, - продолжил депутат.

Он также напомнил, что с каждым годом Крым посещает все больше и больше иностранных делегаций, которые "своими глазами видят, чем живет полуостров, какая здесь ситуация с соблюдением прав человека".

- Конечно, они дают ответы на эти вопросы внутри своих стран. В этом году на 5 стран меньше проголосовало за подобную резолюцию. Это уже говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, - пояснил Ганжара свою точку зрения.

Также, по его словам, в следующем году Крым посетит французская делегация, с которой сейчас установились хорошие связи. Среди членов делегации - представители высшего национального собрания Франции.

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