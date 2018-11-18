2018-11-18T14:13:36+03:00
Политика

Делегаты из Крыма намерены выступить на Генассамблее ООН

Общественники будут говорить в США о реальном положении дел на полуострове
Степан ОСТИНОВ
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При этом консульство США в России может не открыть визы для крымчан из-за санкций/Фото: ReutersПри этом консульство США в России может не открыть визы для крымчан из-за санкций/Фото: Reuters
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Делегация из Крыма намерена принять участие в в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в США, рассказал председатель болгарской национально-культурной автономии Крыма, член Общественной палаты республики Иван Абажер.

По его словам, на уровне руководства Крыма было решено активнее принимать участие в тех международных обсуждениях, где рассматриваются вопросы Крыма — в том числе на Генассамблея ООН.

- В США поедут представители общественности Крыма. Будем говорить о реальной ситуации в Крыму, будем брать с собой видеоматериалы - то, что делали на панеле ОБСЕ накануне. Очевидно, что без нашего, крымского, участия рассматривать вопросы о Крыме невозможно, - рассказал КП-Крым Иван Абажер.

В настоящее время документы крымчан для получения американских виз находятся на рассмотрении в консульском отделе США в Москве.

- 73 сессия (Генассамблеи ООН, - ред.) длится до конца этого года и продолжается даже в следующем году. Там много панелей, сессий. Когда и если виза будет открыта на год, мы будем уже определяться, на каких площадкам мы будем работать, - добавил общественник.

При этом он напомнил, что крымчане сейчас находятся под санкциями США и визы в эту страну на российские документы могут и вовсе не открыть.

Напомним, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в минувший четверг, 15 ноября, поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.

В инициированном украинской стороной документе говорится о том, что на территории российского полуострова якобы нарушаются права человека. Так, в частности, Киев требует немедленного освобождения своих граждан, задержанных и осужденных за различные преступления в РФ.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов уверен, что такие решения не имеют ничего общего с реальной ситуацией на полуострове. Это все пропагандистские выдумки Киева и Вашингтона. Он подчеркнул, что все зарубежные гости, посетившие Крым после воссоединения с Россией, говорят о мире, согласии. На полуострове нет и намека на дискриминацию по национальному, религиозному и другим признакам.

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