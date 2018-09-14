Представители крымской делегации на конференции ОБСЕ: "Мы были на 80% уверены, что нам не дадут визу"

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-14T17:01:09+03:00

Также у делегатов возникли сложности с перелетом в Варшаву

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Представители крымской делегации, которым 11 сентября мешали выступить в Варшаве на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека, считают, что международное гражданское общество де-факто уже признало Крым российским.

Восемь крымских журналистов и общественников прибыли на конференцию ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Но в первый день крымским журналистам не дали слово. Со второго раза представители Крыма выступили с докладами.

- Мы были официально услышаны и выступили от имени Республики Крым. Украина считает себя демократичной страной, но всячески пыталась прервать наше выступление. Думаю, что эти выпады Украины даже в рамках конференции ОБСЕ уже никому не интересны. Мы с жалостью наблюдали за потугами своих украинских коллег, потому что со стороны это выглядит жалко. Народ де-факто признал Крым российским. Пройдет время, будет признание и де-юре на уровне государств, - сообщила член Общественной палаты Крыма Анжелика Лучинкина.

Она отметила, что «несмотря на активное помахивание членов украинской делегации», модератор дал слово крымчанам, и «это настоящий прорыв».

Однако препятствия у крымских участников конференции возникли еще по пути в Варшаву.

- У нас был билет до Варшавы через Ригу. Там нам отказали в посадке на борт самолета. Сказали, что не примут, потому что якобы мы не имеем права из-за неправильно оформленной визы. Мы с коллегами посовещались, взяли билеты на следующий рейс прямой до Варшавы и нормально долетели, - поделилась Лучинкина.

«Были уверены на 80%, что нам откажут в предоставлении визы»

Еще один участник конференции ОБСЕ от Крыма, журналист Денис Симоненко, рассказал, что регистрировался как представитель Республики Крым от Российской Федерации:

- При заполнении анкеты в посольство мы указывали реальные адреса, были уверены на 80%, что нам откажут в визе. Но на удивление члены нашей делегации получили визы по российским загранпаспортам. На выданном бейдже у меня написано было, что я член союза журналистов России.

Он отметил, что можно ждать визита европейских стран, поскольку они откликнулись на приглашение крымских делегатов, но уточнили – свое прибытие на полуостров они будут согласовывать с Украиной.

«Действия Украины на конференции напомнили свинцовые советские годы»

Глава Общественной палаты (ОП) РК Григорий Иоффе отметил, что украинская сторона, скорее всего, боится услышать то, что не будет вписываться в «построенную ими технологическую систему», потому и пытается прервать оппонентов из Крыма.

- Когда некая госпожа Эмине Джеппарова ринулась в бой и попросила удалить с заседания профессора Лучинкину, у меня сложилось такое мнение, что мир перевернулся. То, как это было сделано, напомнило мне свинцовые советские годы. Именно советская пропагандистская машина не хотела слышать никого, удаляла из различных залов. И вот страна, которая гордится проведенными люстрациями, полностью использует эти же методы, - поделился мнением глава ОП Крыма.

При этом он подчеркнул, что ездить на такие мероприятия необходимо, чтобы «говорить правду и показывать, что из себя представляют наши оппоненты».

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