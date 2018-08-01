Глава словацкой делегации: Крым был, есть и будет русским

1 Авг. 17:30 2018-08-02T09:52:36+03:00

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Глава словацкой делегации, депутат национального совета Словакии Петер Марчек считает, что Крым был, есть и будет частью России.

- Я разговаривал с людьми в Киеве, и то, что я слышал, меня убедило только в том, что Крым для меня был, есть и будет всегда русским. (…) Мне украинский посол сказал: «Как вы можете туда ехать, ведь в Крыму нарушаются гражданские права, там демократии нет». Я ответил послу, что именно поэтому еду в Крым, чтобы поговорить с властью и с людьми там (в Крыму. – Авт.), - рассказал Петер Марчек.

Он добавил, что в Словакии не хотят раздора между славянскими народами.

- Мы сделаем все для того, чтобы и украинский народ, и крымский народ жили мирно вместе, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, словацкая делегация из политиков и бизнесменов сегодня, 1 августа, прибыла в Крым. Делегация провела встречу с правительством Крыма и отправится в рабочую и ознакомительную поездку в Ялту.

Иностранные гости пробудут на полуострове до 3 августа.

Ранее чешская делегация из политиков и общественных деятелей, включая депутата европейского парламента Яромира Кохличека и сенатора чешского парламента Ярослава Доубрава, прибыла в Крым ко Дню военно-морского флота – 29 июля. Гости посетили несколько городов полуострова, встретились с правительством Крыма и парламентариями республики. Делегаты выступают за отмену санкций противРоссии и развенчания мифов о полуострове в Западных СМИ.

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