В Крым прибыла делегация из Словакии

1 Авг. 14:04 2018-08-01T19:24:22+03:00

Словацкие политики и бизнесмены пробудут в Крыму до 3 августа

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Словацкая делегация из десяти представителей прибыла в Крым – гостей встретили в международном аэропорту «Симферополь».

На полуостров прилетели политики и бизнесмены из Словакии.

- Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту, - рассказали в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума.

Визит иностранных гостей продлится до 3 августа.

Напомним, чешская делегация из политиков и общественных деятелей, включая депутата европейского парламента Яромира Кохличека и сенатора чешского парламента Ярослава Доубрава, прибыла в Крым ко Дню военно-морского флота – 29 июля. Они уже посетили несколько городов полуострова, встретились с правительством Крыма и парламентариями республики. Делегаты выступают за отмену санкций против России и развенчания мифов о полуострове в Западных СМИ.