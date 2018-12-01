Крымский правозащитник потребовал в ООН отменить санкции против полуострова

Крымский правозащитник Александр Молохов, представитель Международного совета российских соотечественников, выступил на 11 Форуме ООН по национальным меньшинствам.

Он призвал мировое сообщество отменить санкции против полуострова и отметил, что сейчас крымчане подвергаются дискриминации из-за своего добровольного решения перейти в состав Российской Федерации.

По мнению Молохова, фактически Запад и Украина не признают российские паспорта крымчан и рассматривают жителей полуострова как лиц без гражданства - апатридов.

- Визовые центры многих западноевропейских стран отказывают крымчанам в приеме их российских документов и отправляют в Киев. Между тем, многие жители полуострова опасаются ездить на Украину в условиях фактически объявленной на них «охоты», - заявил правозащитник.

Александр Молохов также возмутился тому, что Запад препятствует крымским национальным диаспорам (болгарам, грекам, немцам и так далее) поддерживать связи со своими историческими родинами, посещать родственников. В ООН уже неоднократно обращались представители общин, однако пока никакой реакции не последовало.

Захват Украиной крымского сейнера "Норд" - самый яркий пример дискриминации крымчан,р считает Молохов. Десятерых рыбаков по-пиратски захватили в нейтральных водых и насильно удерживали на территории другой страны. Забрали российские паспорта и требовали предъявить украинскиео, хотя рыбаки в 2014 году добровольной отказались от гражданства незалежной.

Напомним, семерых членов команды "Норда" в октябре этого года удалось обменять на украинских браконьеров, задержанных в Крыму. Однако капитан сейнера Владимир Горбенко по-прежнему находится на Украине, его обвиняют по двум уголовным статьям и крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы

- «Крымские санкции» США, ЕС и Украины не только лишают население полуострова доступа к воде, электричеству и другим природным ресурсам, ограничивают свободу передвижения и, в конечном счете, лишают его права на развитие, - заключил правозащитник.

Напомним, третий комитет Генеральной ассамблеи ООНподдержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму, инициированную Украиной. В документе говорится о якобы имеющихся на полуострове нарушениях прав человека.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов уверен, что такие решения не имеют ничего общего с реальной ситуацией на полуострове. По словам главы Крыма, это все пропагандистские выдумки Киева и Вашингтона. Он подчеркнул, что все зарубежные гости, посетившие Крым после воссоединения с Россией, говорят о мире, согласии. На полуострове нет и намека на дискриминацию по национальному, религиозному и другим признакам.

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