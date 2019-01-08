2019-01-08T11:38:51+03:00
Общество

"Ура! За Россию-матушку!": В Евпатории две сотни "моржей" провели традиционный заплыв

Температуа воды - всего 4 градуса [фото]
София ЯКУБОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В этом году заплыв прошел в 48-й разВ этом году заплыв прошел в 48-й разФото: София ЯКУБОВА
Изменить размер текста:

- Ура! За Россию-матушку! – с такими криками более 180 любителей зимнего плавания забежали в холодную воду Черного моря.

Традиционный заплыв прошел в Евпатории 7 января уже в 48-й раз. Среди участников – более 10 команд со всего Крыма: Евпатория, Симферополь, Севастополь, Черноморское. Температура воды в море была всего лишь 4 градуса выше нуля!

В заплыве поучаствовали более 10 команд из разных городов Крыма Фото: София ЯКУБОВА

В заплыве поучаствовали более 10 команд из разных городов КрымаФото: София ЯКУБОВА

Старт – у памятника Геракла на набережной. Команды «моржующих» начали выстраиваться для заплыва ровно в полдень. Организаторы говорят, что среди любителей зимнего плавания обычно больше женщин, чем мужчин. Так было и в этот раз.

- Отличное настроение, вода жаркая! Каждый год 10 зим подряд плаваем и делаем это с большим удовольствием! – смеясь, рассказала о своих впечатлениях после заплыва Татьяна Щедрая, капитан команды «Моржи» из Евпатории.

Пока зрители танцевали чечетку от холода, чтобы хоть как-то согреться, все больше и больше «моржей» заходили в воду. Казалось, это совсем не страшно и абсолютно не холодно. Наконец, один из зрителей, который представился Игорем из Владивостока, решил присоединиться к купающимся. Разделся и с легкостью заплыл далеко за буйки.

Ежегодное купание на Рождество в Евпатории.

- Я занимаюсь зимним плаванием давно. Сейчас чувствую такой драйв, такой прилив сил, это настоящая сказка! Как будто прохожу иглотерапию с приятной прохладой! – поделился с «Комсомольской правдой – Крым» смелый турист.

Зрители кутаются в шубы Фото: София ЯКУБОВА

Зрители кутаются в шубыФото: София ЯКУБОВА

Все «моржи» уверены: с зимним плаванием вы забудете о болезнях и перестанете бояться холодов.

- Необходимо просто не переставать купаться с лета в море! – поделилась секретом «моржевания» жительница Севастополя Людмила, которая участвовала в заплыве. - Каждый день окунаться, заставлять мыть ноги и тело холодной водой, и вы сразу перестанете хватать простуды и заражать близких!

Некоторые любители зимнего плавания приносили с собой флаги Фото: София ЯКУБОВА

Некоторые любители зимнего плавания приносили с собой флагиФото: София ЯКУБОВА

- Я желаю, чтобы больше народу приобщалось к этому виду спорта, - заявил начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации Евпатории Иван Просоедов. - «Моржи» мотивируют молодых своей стойкостью и волей, а это путь к здоровой нации!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не мог пройти мимо тонущего ребенка»: В Ялте мужчина спас подростка

Москвич Кирилл Салов стал героем, прыгнув в ледяную воду за мальчиком (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов
Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
Под Керчью «Жигули» столкнулись с джипом
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
В Симферополе маршрутка врезалась в столб
В Крыму полицейские спасли упавшего в обморок водителя
В Крыму восстановили электричество после непогоды
Погода в Крыму на 8 января: снег, гололедица и тепло до +4
В Крыму пострадали 5 человек, решивших покататься на санках в горах
На границе с Крымом задержали украинца с купленной миграционной картой
В Севастополе улицы противогололедными смесями обрабатывали 14 спецмашин
В Крыму до 8 января сохранится опасность схода лавин
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
Погода в Крыму на 7 января: днем до -4, снег, гололедица
В Крыму провели военные учения с комплектом «Бал»
Крымские спасатели помогли заблудившимся в горах туристам
В Симферополе тысячи человек остались без воды
В Крыму штормовое предупреждение: сильный снег и порывистый ветер
В Крыму за девять месяцев прошлого года увеличилось производство свинины, мяса птицы и творога
В крымские села, обесточенные непогодой, вернули свет
В Симферопольском районе тушили пожар в нежилом доме
В Крыму за новогодние праздники отдохнули почти 70 тысяч туристов
В Крыму снова могут сойти снежные лавины
Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Крыму
На Рождество в центре Севастополя ограничат движение транспорта
Крым вошел в ТОП-5 самых дорогих «однушек» в России