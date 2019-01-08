"Ура! За Россию-матушку!": В Евпатории две сотни "моржей" провели традиционный заплыв

- Ура! За Россию-матушку! – с такими криками более 180 любителей зимнего плавания забежали в холодную воду Черного моря.

Традиционный заплыв прошел в Евпатории 7 января уже в 48-й раз. Среди участников – более 10 команд со всего Крыма: Евпатория, Симферополь, Севастополь, Черноморское. Температура воды в море была всего лишь 4 градуса выше нуля!

В заплыве поучаствовали более 10 команд из разных городов КрымаФото: София ЯКУБОВА

Старт – у памятника Геракла на набережной. Команды «моржующих» начали выстраиваться для заплыва ровно в полдень. Организаторы говорят, что среди любителей зимнего плавания обычно больше женщин, чем мужчин. Так было и в этот раз.

- Отличное настроение, вода жаркая! Каждый год 10 зим подряд плаваем и делаем это с большим удовольствием! – смеясь, рассказала о своих впечатлениях после заплыва Татьяна Щедрая, капитан команды «Моржи» из Евпатории.

Пока зрители танцевали чечетку от холода, чтобы хоть как-то согреться, все больше и больше «моржей» заходили в воду. Казалось, это совсем не страшно и абсолютно не холодно. Наконец, один из зрителей, который представился Игорем из Владивостока, решил присоединиться к купающимся. Разделся и с легкостью заплыл далеко за буйки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/685286" frameborder="0"></iframe> Ежегодное купание на Рождество в Евпатории.

- Я занимаюсь зимним плаванием давно. Сейчас чувствую такой драйв, такой прилив сил, это настоящая сказка! Как будто прохожу иглотерапию с приятной прохладой! – поделился с «Комсомольской правдой – Крым» смелый турист.

Зрители кутаются в шубыФото: София ЯКУБОВА

Все «моржи» уверены: с зимним плаванием вы забудете о болезнях и перестанете бояться холодов.

- Необходимо просто не переставать купаться с лета в море! – поделилась секретом «моржевания» жительница Севастополя Людмила, которая участвовала в заплыве. - Каждый день окунаться, заставлять мыть ноги и тело холодной водой, и вы сразу перестанете хватать простуды и заражать близких!

Некоторые любители зимнего плавания приносили с собой флагиФото: София ЯКУБОВА

- Я желаю, чтобы больше народу приобщалось к этому виду спорта, - заявил начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации Евпатории Иван Просоедов. - «Моржи» мотивируют молодых своей стойкостью и волей, а это путь к здоровой нации!

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