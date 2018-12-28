ФСБ нашла в Севастополе подпольную оружейную мастерскую

В Севастополе обнаружили подпольную мастерскую, где переделывали и реставрировали оружие.

На "заведение", оборудованное прямо в подвале жилого дома, наткнулись сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во время проверки информации о причастности отдельных лиц к "противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия".

Фото: УФСБ по РК и Севастополю

Оперативники изъяли у владельца мастерской 15 предметов, похожих на стрелковое оружие.

- Среди них образцы, внешне идентичные автомату Калашникова, пулемёту Дегтярёва, пистолету-пулемёту Томпсона, винтовке Мосина, самозарядному карабину Токарева и др., которые собраны и доработаны в кустарных условиях из составных частей, приобретенных у «черных копателей» и посредством сети Интернет, - рассказали в пресс-службе крымского УФСБ.

Фото: УФСБ по РК и Севастополю

Предметы отправили на экспертизу. После заключения специалистов будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Владелец мастерской может оказаться фигурантом дел сразу по двум статьям - ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей и боеприпасов») и ст. 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

Как сообщалось, недавно сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который устроил в Крыму тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами "для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова". В схроне с оружием оперативники нашли 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию. По данным спецслужб, задержанный связан с националистическим военизированным формированием «батальон им. Номана Челибиджихана», который подконтролен организатору энергоблокады Крыма Ленуру Ислямову.

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