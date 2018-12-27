Депутат Госдумы от Крыма: Киевский режим ведет себя, как психически больная гадалка

В Крыму не могут более или менее точно прогнозировать действия Украины в отношении полуострова, так как незалежная полностью перешла под внешнее управление. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

- Политическое поведение киевского режима можно сравнить с психически больной гадалкой, которая каждый раз трактует масти по своему, - заявил депутат. - Центр принятия решений находится далеко за пределами Украины, поэтому предугадать, на какие поступки пойдет киевский режим для сохранения совего присутствия во власти, невозможно.

Руслан Бальбек подчеркнул, что Украина регулярно угрожает полуострову, жители Крыма постоянно ощущают это давление.

- Угрозы мы чувствуем с 2014 года. Воинственная риторика, попытки заброски диверсионных групп, призывы экстремистского толка к крымскотатарскому населению, - перечислил депутат.

Политик отметил, что Киев пытается найти поддержку у крымских татар, подстрекает людей к каким-либо антироссийским акциям, однако эти попытки безуспешны, так как "Меджлис крымскотатарского народа" - экстремистская организация, запрещенная в РФ, - растерял своих сторонников в Крыму.

- Что касается представителей меджлиса* - 15 эмигрантов, которые сбежали с полуострова, то их призывы не находят поддержки у народа. Как в сказке: а король-то голый! Нет ни свиты, ни наряда.

Руслан Бальбек также заявил, что на Украине "апробируется некий полигон антироссийских действий", в частности - используются националистические проекты, украинские или крымскотатарские, привлекаются различные религиозные организации (исламские, протестантские).

- Украину используют в качестве тарана против России. Вспомните блокаду, все виды коорой были реализованы и апробированы на полуострове, - оказал Руслан Бальбек. - На территории Украины находились и представители "Серых волков*", Ленур Ислямов (организатор блокад Крыма, - ред.) позировал с ними, представители многочисленных группировок ИГИЛ*. Там находятся разнополярные и противоречивые по своим целям группы, которые ничего не связывает с Украиной, кроме наличия единого центра финансирования. Заокеанские благодетели, в том числе США, стянули на Украину все антироссийские силы, чтобы оправдать любые агрессивыне действия.

СПРАВКА КП

Ленур Ислямов - организатор продуктовой, энергетической блокад Крыма. Российский бизнесмен, который до Крымской весны владел в Крыму транспортной компанией и медиахолдингом. После вхождения Крыма в состав РФ поначалу занимал должность вице-премьера республики, затем ушел из власти и переехал на Украину, организовав там вооруженный националистический батальон.

"Серые волки" – турецкая молодежная организация ультраправых националистов. Ее представители приезжали к Ислямову в 2015 году во время энергоблокады, совместные фотографии он опубликовал в соцсети.

ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Меджлис крымскотатарского народа - экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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